Novozvolený americký prezident sa kamarátstvom s Muskom netají: Sľubuje mu aj modré z neba a Tesla raketovo rastie!

WASHINGTON – „Zrodila sa hviezda. Elon,“ tak zneli slová Donalda Trumpa na pódiu krátko po víťazstve vo voľbách. Poďakoval jednému z najbohatších ľudí na svete za to, že strávil dva týždne kampaňou v Pensylvánii. Okrem toho mal Musk zafinancovať Trumpovu kampaň sumou 130 miliónov dolárov. Otázkou zostáva, čo za to podnikateľ a investor získa.

V stredu po voľbách akcie Tesly vyleteli o rekordných 15%. Vďaka tejto čistej hodnote, ktorá predstavuje zhruba 15 miliárd dolárov pre spoločnosť, bude zrejme Tesla schopná naďalej konkurovať čínskemu trhu s elektrickými vozidlami, ktoré už teraz čelia klesajúcim predajom v Európe. Trump zároveň sľúbil, že obmedzí niektoré regulácie, ktoré by Muskovým spoločnostiam mohli priniesť ďalší prospech, informovala CNBC.

Trump môže pomôcť Muskovi aj v súdnych sporoch

Počas prejavu Trump spomenul aj Muskov projekt SpaceX a poďakoval mu za dodanie signálu pomocou Starlinku-u do častí USA, ktoré boli postihnuté hurikánom. Zdá sa však, že Trumpova administratíva by Muskovi mohla pomôcť aj v celom rade vyšetrovaní a súdnych sporov, ktorým investor čelí. Ide najmä o porušenie zákona o cenných papieroch, bezpečnosti na pracovisku, porušovania pracovných a občianskych práv, porušovanie federálnych zákonov o životnom prostredí, ale aj súdne spory týkajúce sa podvodov na spotrebiteľoch a nedostatkov v oblasti bezpečnosti vozidiel.

Zrušia miliardársku daň?

Musk, ktorý bol po víťazstve Trumpa označený za „najväčšieho kapitalistu“ už v minulosti obvinil agentúry ako SEC, Environmental Protection Agency a Federal Aviation Administration z regulačného presahu, porušovania jeho práv na slobodu prejavu a kritizoval aj miliardársku daň. Dobrý vzťah s budúcim prezidentom chce Musk využiť aj na vytvorenie federálneho schvaľovacieho procesu pre autonómne vozidlá a pravdepodobne dúfa aj v spoluprácu vlády s jeho spoločnosťami, dodala CNBC. Trump zároveň prisľúbil znížiť dane z príjmu a zaviesť vysoké clá, ktoré by ochránili Teslu pred čínskymi konkurentami, no zároveň by mohli ovplyvniť aj narušenie dodávateľského reťazca, ktorý Tesla využíva.

Prokremeľský obsah na sociálnej sieti X

Podľa analýzy NBC News je pre nadchádzajúce obdobie diskutabilný aj Muskov prokremeľský obsah, ktorý uverejňuje na sociálnej sieti X. Dokonca sa mal zaoberať aj obsahom Tenet Media a jeho tvorcov, ktorý podľa amerického ministra spravodlivosti boli v centre údajnej ruskej tajnej operácie s cieľom zmanipulovať americkú verejnú mienku pred novembrovými voľbami. A zatiaľ čo novozvolený viceprezident JD Vance nazval Putina protivníkom USA, Trump sa svojou náklonnosťou k ruskému prezidentovi netají.

Musk prvýkrát verejne podporil Trumpa po pokuse o atentát v júli a uviedol, že má v úmysle zostať dlhodobo zapojený do politiky USA a netají sa dokonca ani tým, že sa bude snažiť ovplyvniť výsledky volieb miestnych prokurátorov v USA. Prednosť budú mať tí, ktorí „opakovane stíhajú násilných zločincov, ktorí predstavujú nebezpečenstvo pre ľudí“.