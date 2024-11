Orbán v závere EPC: Zhodli sme sa v tom, že chcem čo najskôr mier v Európe

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

BUDAPEŠŤ - Účastníci štvrtkového summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Budapešti sa zhodli v tom, že v Európe by mal byť čo najskôr mier. Podľa agentúry MTI to vo štvrtok na tlačovej konferencii po zasadaní EPC povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR.

"Situáciu, o ktorej sme dnes rokovali, možno označiť za ťažkú, komplikovanú a nebezpečnú," podčiarkol maďarský premiér a zdôraznil, že európsky mier, stabilita a prosperita sú ohrozené súčasne."Vojna, ktorú začalo Rusko proti Ukrajine, zúri už tretí rok, Blízky východ je v plameňoch a hrozí eskalácia, destabilizácia konfliktov v severnej Afrike, ilegálna migrácia je neutíchajúcou výzvou a blíži sa k predchádzajúcemu vrcholu. V globálnej ekonomika sa tvoria bloky, čo je od obdobia studenej vojny nevídané," zdôraznil.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Na zasadaní došlo podľa neho k zhode aj v tom, že treba reagovať na výsledky amerických volieb a že v Európe by mal byť čím skôr mier."Došlo k dohode, že Európa by mala v budúcnosti prevziať väčšiu zodpovednosť za svoj vlastný mier a bezpečnosť. Nemôžeme očakávať, že Američania budú jediní, ktorí nás budú chrániť. Došlo tiež k dohode, že Európa by mala zostať zmysluplným hráčom v rokovaniach a procesoch, ktoré sú pred nami a ktoré rozhodnú o našej budúcnosti," dodal.

V reakcii na novinársku otázku Orbán poznamenal, že je zrejmé, že tábor zástancov mieru sa zväčšuje, k čomu prispeli aj výsledky amerických volieb. Na summite EPC podľa neho zazneli rozdielne názory v otázkach pokračovania vojny, rýchleho prímeria či mierového rokovania.Na budapeštiansky summit EPC pricestovalo 42 hláv štátov a vlád vrátane predsedu vlády SR Roberta Fica, ako i lídrov EÚ, NATO a predstaviteľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Maďarsko v druhom polroku 2024 predsedá v Rade Európskej únie.