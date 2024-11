Americkí farmári majú obavy z obchodných vojen po Trumpových sľuboch o clách

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Steve Helber)

Počas prvého pôsobenia v úrade prezidenta rozpútal Trump obchodnú vojnu s Čínou, ktorej dôsledky farmári v USA stále pociťujú. Mnohí sa teraz pripravujú na ďalšie údery, keďže nový prezident hrozí Pekingu zvýšením ciel až na 60 %.Trumpove clá od roku 2018 zasiahli čínsky dovoz vo výške približne 300 miliárd USD (278,50 miliardy eur). To vyvolalo odvetu Pekingu, ktorý sa zameral na kľúčové poľnohospodárske produkty, ako sú sójové bôby, a spôsobila pokles ich vývozu z USA.

Americkí farmári sa v tom čase spoliehali na dotácie. Podľa nich však Čína odvtedy znížila svoju závislosť od amerických poľnohospodárskych produktov.Trumpove sľuby o zavedení ciel na import a hrozba obzvlášť vysokých sadzieb pre dovoz z Číny znervóznili mnohých majiteľov fariem, ktorí sa obávajú návratu obchodného napätia.Trumpova Republikánska strana pritom zaznamenala počas tohtoročných volieb širokú podporu vo vidieckych oblastiach napriek finančným dôsledkom obchodnej vojny. Mnohí farmári očakávali totiž zlepšenie ekonomických podmienok.

Odvetné clá spôsobili od polovice roka 2018 do konca roka 2019 straty na vývoze amerických poľnohospodárskych produktov vo výške viac ako 27 miliárd USD, zistilo ministerstvo poľnohospodárstva (USDA). Čína sa podieľala približne 95 % na tejto strate. A sójové bôby tvorili takmer 71 % z celkových strát, pričom väčšinu strateného obchodu získala Brazília.USDA odhaduje, že poľnohospodárstvo a súvisiace odvetvia prispeli v roku 2023 k hrubému domácemu produktu (HDP) Spojených štátov 5,6 %. A farmy sa priamo podieľali na zamestnanosti v uplynulých rokoch zhruba na úrovni 2,6 milióna pracovných miest.

A hoci sa vývoz poľnohospodárskych podnikov z USA do Číny po dosiahnutí prímeria medzi Washingtonom a Pekingom v roku 2020 opäť zvýšil, rok po dohode zostal ich podiel na americkom obchode nižší ako pred zavedením odvetných ciel.Bez zahraničných kupcov, ako je Čína, ktorí by absorbovali nadbytočnú poľnohospodársku produkciu, sa americký trh presýti, čo následne zníži ceny a príjmy farmárov.Sójové bôby a kukurica budú opäť "hlavnými cieľmi" odvetných ciel v potenciálnom obchodnom spore. Obe komodity predstavujú asi jednu štvrtinu hodnoty exportu poľnohospodárskych produktov z USA.Experti varujú, že Spojené štáty by mali byť opatrné, pokiaľ ide o obchodnú politiku najmä v prípade krajín, ktoré sú hlavnými nákupcami amerických poľnohospodárskych produktov.