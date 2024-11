FOTO + VIDEO Španielsko po katastrofálnych záplavách: Letisko v Barcelone je pod vodou! Zo záberov mrazí

(Zdroj: SITA/AP Photo)

MADRID - V okolí španielskej Valencie dnes pokračuje pátranie po obetiach najhorších bleskových záplav v povojnovej histórii krajiny, pri ktorých zomrelo najmenej 217 ľudí. Španielska vláda, ktorá čelí silnejúcej kritike miestnych obyvateľov, vyšle do oblasti celkovo 7500 vojakov na pomoc s pátraním a upratovaním zasiahnutých oblastí, informujú médiá. Ďalšia búrka dnes zažíva severnejšie ležiace Katalánsko, letisko v Barcelone kvôli prívalovým dažďom zrušilo či odložilo na 50 letov, pod vodou je niekoľko ciest.

Hasiči a záchranári pátrajú vo Valencii a okolí po možných obetiach najmä v podzemných garážach pri nákupných centrách, kde veľká voda uväznila stovky automobilov. Rozsiahlu pátraciu akciu vykonávajú najmä v obchodnom centre Bonaire neďaleko valencijského letiska. Podľa denníka El País sa šírili správy o tom, že tam môže byť až niekoľko stoviek mŕtvych, podľa vyjadrenia ministerstva vnútra však zatiaľ záchranné tímy nenašli žiadne obete.

Podľa záberov televízie RTVE prechádzajú hasiči a policajti garáže stále zaplavené takmer metrom vody na člnoch. Prezreli už zhruba päť desiatok zaplavených automobilov bez toho, aby objavili jediného človeka. Zatopená podzemná časť garáží číta približne 1500 parkovacích miest, uviedla televízia.

Armáda už do oblasti vyslala 5000 vojakov a ministerka obrany Margarita Roblesová dnes rozhlasovej stanici RTE povedala, že ich bude nasledovať ďalších 2500 príslušníkov armády. Do regiónu tiež mieri vojenská loď so stovkou námorníkov a niekoľko kamiónov s vodou a potravinami.

Miestni obyvatelia vinia úrady

Miestni obyvatelia obviňujú úrady v Madride rovnako ako samosprávu z toho, že ich včas nevarovali pred hroziacou katastrofou. Mnoho ľudí blesková povodeň zastihla pri ceste z práce či z nákupov bez toho, aby mali o riziku tušenia. Hnev miestnych obyvateľov pocítil v nedeľu premiér Pedro Sánchez, na ktorého pri návšteve postihnutých miest hádzali ľudia blato a kamene a ochranka ho po priamom zásahu musela odviesť z miesta. Podobne dopadol aj kráľ Felipe VI. s manželkou, ktorým sa po niekoľkých desiatkach minút hlasných slovných útokov podarilo krátko s niekoľkými miestnymi prehovoriť a sľúbiť ďalšiu pomoc.

Po povodniach je v oblasti komplikovaná doprava, na hlavných ťahoch okolo Valencie sa dnes podľa médií tvoria rady v celkovej dĺžke až 30 kilometrov. Tisíce školákov v regióne Valencie sú doma, mesto nechalo uzavreté školy.

V Katalánsku vyhlásili druhý najvyšší stupeň varovania pred búrkami

Školy a univerzity dnes zatvorili brány aj v Barcelone, ktorú od dopoludnia sužujú prívalové dažde. Meteorológovia v Katalánsku vyhlásili druhý najvyšší stupeň varovania pred búrkami, pre oblasť Barcelony dokonca stupeň najvyšší. Letisko El Prat zrušilo či odložilo päť desiatok letov, uzavretý bol okrem iného cestný tunel vedúci k terminálu a niekoľko ďalších cestných úsekov v Barcelone a okolí, kde vo vode uviazlo niekoľko automobilov. Úrady poslali na mobily varovanie pred nebezpečenstvom búrky obyvateľom oblasti Baix Llobregat, v ktorej žije na 800.000 ľudí.

Búrka už dnes priniesla na niekoľko miest aj krupobitie, hasiči vychádzajú k desiatkam zásahov, avšak vážnejšie následky sa podľa predpovedí nečakajú. V oblasti Valencie podľa meteorológov pôvodné varovanie popoludní pominulo a obyvatelia sa nemusia obávať ďalších silných dažďov.