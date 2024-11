Dramatická záchrana v Španielsku: Žena prežila tri dni v aute počas záplav vo Valencii!

Ženu našli po troch dňoch, bola uväznená pod kopou áut (Zdroj: X/@EnricMorera_)

Najničivejšie záplavy postihli najmä juhovýchod Španielska a okolie Valencie. A hoci záchranné operácie stále prebiehajú, zachránená žena mala aj podľa odborníkov obrovské šťastie. Ženu našli v obci Benetússer neďaleko Valencie, kde vozidlá brala veľká voda a zastavil ich až najbližší podjazd. Práve na tomto mieste mala ženu zavaliť hromada áut, informoval britský the Guardian.

„Po troch dňoch hľadania sme našli v aute niekoho živého,“ oznámil šéf miestnej civilnej obrany Martin Pérez. Záchranu ženy označili za zázrak, a hoci portál Las Provincias uviedol, že vedľa ženy sa v aute nachádzalo telo jej švagrinej, ktorá toľko šťastia nemala, úrady túto informáciu nepotvrdili. Podobný prípad zaznamenali aj v meste Albal, kde muža zmietla obrovská masa vody spolu s autom, no jemu sa podarilo z vozidla smrti uniknúť iba o vlások a vyliezol na rímsu najbližšej budovy.

Odvážni ľudia mu dokonca z balkónu podali natiahnutú plachtu, pomocou ktorej sa vyšplhal do bezpečia. Po ničivých záplavách, ktoré zasiahli Španielsko je stále nezvestných takmer 2000 ľudí a v nasadení sú všetky jednotky, ktoré pomáhajú s odstraňovaním škôd.