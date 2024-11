Zlodeji ukradli z galérie dve sieťotlače Andyho Warhola

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Zlodeji sa pokúsili ukradnúť všetky štyri diela zo série Vládnuce kráľovné z roku 1985, na ktorých Warhol zachytil vtedajšie panovníčky Spojeného kráľovstva, Holandska, Dánska a Svazijska, uviedol majiteľ MPV Gallery v meste Oisterwijk Mark Peet Visser. Vlámanie do galérie, ktoré zachytili bezpečnostné kamery, bolo podľa Vissera "amatérske". Zlodeji vyhodili do vzduchu dvere budovy, ktorú výbuch značne poškodil, pričom následne zistili, že do ich vozidla sa im všetky štyri diela nezmestia.

Dva portréty, sieťotlače britskej kráľovnej Alžbety II. a dánskej kráľovnej Margaréty II., preto vytrhli z rámov, čím ich podľa majiteľa galérie nenávratne poškodili, a zvyšné dva nechali na ulici. Visser odmietol uviesť hodnotu štyroch podpísaných a očíslovaných diel, ktoré chcel ponúknuť na predaj ako celok na veľtrhu umenia v Amsterdame koncom novembra. Warhol po prvom vydaní série "kráľovien" vytvoril početné ďalšie výtlačky, sčasti v rôznych farbách a prevedeniach. Štyri číslované a podpísané sieťotlačové portréty kráľovnej Beatrix sa v roku 2021 v Haagu vydražili za celkovo 217.000 eur, doplnila DPA.