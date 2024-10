Bizarná lúpež: Zlodeji na ulici okradli muža, no vrátili mu späť mobil! Dôvod vám vyrazí dych

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON – Predstavte si, že sa vraciate domov z práce a napadne vás banda zlodejov, ktorí vás chcú okradnúť. Presne to sa stalo mužovi, o ktorého príbeh sa podelila aj jeho manželka. K bizarnému incidentu malo dôjsť koncom minulého roka.

Žena pre portál katv.com prezradila, že jej manžel sa živí ako kuriér pre rôzne služby v oblasti gastronómie. Po práci v skorých ranných hodinách sa s ňou chcel stretnúť mimo ich bytu v Northweste a šiel zaparkovať auto. „Hneď ako zaparkoval auto, prišli k nemu dvaja maskovaní a ozbrojení muži,“ povedala. „Okradli ho, zobrali mu všetko, čo mal vo vreckách, zobrali mu kľúče od auta, nastúpili a odišli,“ uviedla ďalej.

Kým jeden zo zlodejov podišiel k obeti pešo, druhý sa viezol na čiernom BMW. Manželov však prekvapilo, že zlodeji mužovi vrátili telefón. Keď si totiž všimli, že ide o Android, vrátil ho poškodenému s tým, že si mysleli, že ide o iPhone a že tento telefón nepotrebujú. „V podstate sa pozreli na ten telefón a povedali si: ‚Oh, to je Android? Toto nechceme. Mysleli sme si, že je to iPhone‘,“ povedala žena. Bizarné stretnutie trvalo len niekoľko sekúnd, no manželom obrátilo životy naruby.

Na krádežiach zariadení, ako je iPhone, sa často podieľa skupina viacerých zlodejov. Používajú sofistikované techniky na zarábanie peňazí na zariadeniach, napríklad ich odoslaním do Číny, kde ich predajú a zariadenia sú ďalej použité na náhradné diely, informuje portál Apple Insider.