Pre stabilitu v rakúskom parlamente bude potrebná trojkoalícia, uviedol Nehammer

Rakúsky kancelár Karl Nehammer (Zdroj: TASR/AP)

VIEDEŇ - Predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a súčasný kancelár Karl Nehammer, ktorý dostal poverenie zostaviť novú vládu, v utorok večer uviedol, že hypotetická tesná vládna väčšina jedného poslanca so sociálnymi demokratmi (SPÖ) by nebola dostatočne stabilná a potrebné by bolo do koalície prizvať tretieho partnera. Informujeme na základe správy agentúry Reuters.