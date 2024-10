Nová reforma v Nemecku! Ministerstvo zdravotníctva počíta s rušením nemocníc

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Je úplne jasné, že najneskôr do desiatich rokov budeme mať o niekoľko stoviek nemocníc menej," povedal Lauterbach v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag. Ide najmä o kliniky vo veľkých mestách na západe krajiny, kde je už teraz každé tretie lôžko prázdne a personálu je nedostatok, priblížil minister a dodal, že nemocnice, ktoré sú potrebné vo vidieckych oblastiach, zostanú zachované.

Reforma, ktorú schválila dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag), počíta so zmenami v súčasnom systéme paušálneho preplácania nákladov za ošetrenie na klinikách. Po novom by 60 % príspevkov z rozpočtu zdravotníctva malo smerovať na financovanie určitých špecifikovaných výkonov. To by malo znížiť tlak na ošetrenie čo najväčšieho počtu prípadov. Podľa ministerstva zdravotníctva má Nemecko s približne 1700 zariadeniami najväčšiu hustotu nemocníc a lôžok v Európe. Reforma má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2025. S uvádzaním novej štruktúry do praxe sa počíta postupne do roku 2029.