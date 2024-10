Výstavba novej nemocnice v Martine napreduje: Výkopové práce skončia v druhej polovici novembra

Univerzitná nemocnica Martin (Zdroj: Dôvera)

MARTIN - Ukončenie výkopových prác na stavbe novej martinskej nemocnice sa očakáva v druhej polovici novembra. Na tohtotýždňovom stretnutí s občanmi v priestoroch Mestského úradu v Martine o tom informoval výkonný manažér tímu výstavby Univerzitnej nemocnice sv. Martina Jozef Hricko. Zo stavby by malo byť postupne vyvezených 400.000 kubických metrov zeminy.

Podľa Hrickovych slov sa výkopové práce uskutočňujú na základe rozhodnutia o umiestnení stavby a je to súčasť hrubých terénnych úprav. "Realizujeme ich tempom zhruba 5000 kubických metrov denne. Výkop prebehne až do hĺbky 12 metrov, a preto steny vykopanej jamy spevňujeme geotechnickými konštrukciami," uviedol.

archívne video

V Rooseveltovej nemocnici začali s búraním objektu bývalej vrátnice (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Priamo na stretnutí ubezpečoval prítomných občanov, že aktuálna intenzita dopravy, predstavujúca 500 áut denne, bude v budúcnosti nižšia. "Poklesne zhruba na 20 percent aktuálnej intenzity. Objem betónu, ktorý bude vozený na stavbu, bude nepomerne menší ako objem aktuálne vyvážanej zeminy," poznamenal Hricko. Doplnil, že súbežne riešia aj projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu hlavnej budovy, ktorého vydanie očakávajú vo februári budúceho roka.

Na stretnutí rezonovala aj otázka budúceho dopravného napojenia stavby

Martinský viceprimátor Stanislav Thomka potvrdil, že primárne by ním mal byť východný mestský okruh. "Sme v štádiu prípravy projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Máme aj predstavu, koľko by stála prípravná fáza celej investície a vrátane výkupu pozemkov je to približne 30 miliónov eur," skonštatoval Thomka.

Zároveň dodal, že táto suma vysoko prevyšuje rozpočtové možnosti martinskej samosprávy, a preto sa budú snažiť získať mimorozpočtové zdroje. Spoliehajú sa aj na pomoc štátu, keďže výstavba nemocnice získala od vlády štatút strategickej investície. Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok. Hrubá stavba nemocnice bude financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.