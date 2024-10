Netanjahu v tvíte vyjadril ľútosť nad ujmou, ktorú Izrael spôsobil vojakom OSN

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Ronen Zvulun/Pool via AP)

Súčasne prisľúbil, že Izrael vynaloží maximálne úsilie, aby k podobnej situácii u nedošlo, ale urobí aj všetko, "čo je potrebné, aby vyhral vojnu". Netanjahu vo svojom statuse píše, že v rozhovore s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou zdôraznil, že s ohľadom na palestínsky teroristický vpád na juh Izraela zo 7. októbra 2023 Izrael už nikdy nedovolí, aby sa kdekoľvek v blízkosti jeho hraníc vyskytovala "genocídna teroristická organizácia", a to ani "v Gaze, ani v Libanone". Netanjahu kritizoval, že viacerí európski lídri v súvislosti s incidentmi, ktoré sa týkajú misie UNIFIL, "vyvíjajú tlak nesprávnym smerom".

Prípady vyvolali odsúdenie

Upozornil, že svoju kritiku by namiesto Izraela, "ktorý bojuje v prvej línii za civilizáciu", mali nasmerovať na libanonské militantné hnutie Hizballáh a "jeho iránskych patrónov, ktorí používajú UNIFIL ako ľudské štíty". Agentúra AFP pripomenula, že v posledných dňoch, keď Izrael zaútočil na ciele Hizballáhu v južnom Libanone, bolo zranených najmenej päť vojakov UNIFIL. Misia UNIFIL zahŕňa približne 9500 vojakov približne 50 národností a má za úlohu monitorovať prímerie, ktoré v roku 2006 ukončilo 33-dňovú vojnu medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh. Rolu UNIFIL posilnila rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 z roku 2006, ktorá stanovila, že v južnom Libanone smie byť rozmiestnená iba libanonská armáda a mierové jednotky OSN.

Prípady, keď sa vojaci UNIFIL v južnom Libanone dostali pod paľbu izraelskej armády, vyvolali odsúdenie medzinárodného spoločenstva, ktoré to označilo za porušenie rezolúcií BR OSN a vyzvalo Izrael, aby s takýmito útokmi okamžite prestal. Netanjahu v nedeľu vyzval generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, aby nariadil presun mierových jednotiek OSN rozmiestnených v blízkosti bášt a bojových zón Hizballáhu v južnom Libanone. Dodal, že predchádzajúce podobné prosby Izraela boli zamietnuté, a to napriek rastúcemu počtu zranení v radoch príslušníkov UNIFIL. Spravodajský web The Times of Israel (TOI) doplnil, že Izrael požiadal UNIFIL, aby sa vojaci misie stiahli z pozícií ležiacich "do piatich kilometrov od modrej línie" oddeľujúcej obe krajiny. Išlo by o 29 pozícií UNIFIL v južnom Libanone. Výzvy na stiahnutie vojakov UNIFIL z ich pozícií v južnom Libanone prišli po dvoch incidentoch s účasťou izraelských jednotiek a vojakov UNIFIL. Izraelská armáda v súvislosti s jedným z nich uviedla, že šlo o pokus o evakuáciu zranených vojakov a že konanie jej jednotiek nepredstavovalo nebezpečenstvo pre mierové sily OSN.