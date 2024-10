Cestujúci v Iráne si už do lietadiel nesmú priniesť pejdžre ani vysielačky

V Libanone explodovali vysielačky (Zdroj: SITA/AP Photo/Hassan Ammar)

TEHERÁN – Irán zakázal cestujúcim zobrať si so sebou do lietadiel pejdžre i vysielačky, a to v rámci všetkých letov. Reaguje tak na minulomesačné koordinované výbuchy týchto komunikačných zariadení naprieč Libanonom a Sýriou. Informuje agentúra DPA.