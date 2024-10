Helene sa stala najničivejším hurikánom od čias Katriny

(Zdroj: SITA/AP Photo/Jeff Roberson)

WASHINGTON — Hurikán Helene, ktorý koncom septembra zasiahol juhovýchod Spojených štátov, spôsobil na pevnine najviac škôd od hurikánu Katrina z roku 2005. Podľa najnovších údajov si vyžiadal najmenej 213 obetí, informujeme na základe správ denníka The Washington Post, televízie CNN a agentúry Reuters.

Najvyšší počet úmrtí, najmenej 106, zaznamenali v najviac postihnutom štáte Severná Karolína. V Južnej Karolíne ich bolo 41, v Georgii 33, na Floride 20, v Tennessee 11 a vo Virgínii dvaja. Presný počet osôb považovaných za nezvestných nie je známy. Agentúra Reuters píše, že úrady predtým nahlásili stovky nezvestných, no ich počet sa postupne znižuje s tým, ako sa odstraňujú následky katastrofy a obnovuje sa mobilná komunikácia.

V postihnutých oblastiach prebiehajú rozsiahle práce na obnove zničenej a poškodenej infraštruktúry. Podľa najnovších údajov zostáva bez elektriny viac ako 740.000 obyvateľov v Severnej a Južnej Karolíne, Georgii, Virgínii a na Floride. Mnohé cesty sú stále neprejazdné, čo komplikuje prácu záchranárom a dodávky pomoci. Do odstraňovania následkov je zapojená aj armáda.

V niektorých postihnutých regiónoch zostali obyvatelia prakticky bez pitnej vody. V okrese Buncombe County v Severnej Karolíne ju dostávajú v cisternách alebo vo fľašiach. V častiach Tennessee, kde boli poškodené čistiarne odpadových vôd a kanalizácia, úrady vyzvali občanov, aby šetrili vodou a pred použitím na pitie a varenie ju prevarili.

Minister pre vnútornú bezpečnosť Alejandro Mayorkas povedal, že proces obnovy po hurikáne Helene bude trvať roky a bude mimoriadne nákladný. Navyše sa očakáva, že v roku 2024 by USA mohol zasiahnuť ďalší hurikán. V tejto súvislosti Mayorkas uviedol, že federálna agentúra FEMA nemá zdroje na zvládnutie celej hurikánovej sezóny. Americký prezident Joe Biden avizoval, že sa chystá požiadať Kongres o pridelenie dodatočných financií na odstránenie následkov hurikánu a pomoc postihnutým. Bude si to však vyžadovať zvolanie mimoriadneho rokovania, keďže Kongres do 12. novembra nezasadá.

Problémom bude aj uhradenie škôd poisťovňami. Agentúra Reuters odhadla, že len jeden z 200 súkromných domov v postihnutých oblastiach mal poistenie proti povodniam. Dôvodom je najmä skutočnosť, že federálny poistný program nezohľadňuje riziká záplav v dôsledku silných zrážok, ktoré sa čoraz častejšie vyskytujú v súvislosti so zmenou klímy. Ľudia, ktorých domy neboli poistené, budú nútení spoliehať sa na sieť federálnych programov alebo pomoc neziskových organizácií, napísal denník Washington Post.