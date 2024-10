Florida sa chystá na nové vyčíňanie živlu: Kvôli hurikánu evakuujú časť Yucatánu!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Ramon Espinosa)

ORLANDO - Florida sa nedlho po vyčíňaní ničivej búrky Helene chystá na príchod hurikánu Milton, ktorý zosilnel na najsilnejší stupeň päťbodovej škály a prinútil k evakuácii časť obyvateľov mexického polostrova Yucatán. Živel zasiahol aj do americkej prezidentskej kampane, keď viceprezidentka Kamala Harrisová obvinila svojho republikánskeho súpera v boji o Biely dom Donalda Trumpa zo šírenia dezinformácií o vládnej pomoci zasiahnutým oblastiam.

Milton sa v pondelok večer miestneho času (dnes nad ránom SELČ) nachádzal asi 1000 kilometrov juhozápadne od Tampy a rýchlosť vetra vo vnútri jeho masy dosahovala až k 270 kilometrom za hodinu. K pobrežiu Floridy, ku ktorému sa blíži rýchlosťou okolo 15 kilometrov za hodinu, by podľa meteorológov mal doraziť v noci zo stredy na štvrtok.

archívne video

Hurikán Fiona ukazuje svoju silu: Takto pustošil Portoriko! (Zdroj: Twitter.com)

"Ak sa chcete merať s matkou prírodou, vyhrá v 100 percentách prípadov," povedala podľa agentúry AP starostka Tampy Jane Castorová. Guvernér Floridy Ron DeSantis vyhlásil, že pred príchodom Miltona musia byť odstránené následky búrky Helene, ktorá zdevastovala časť Floridy pred dvoma týždňami.

Na odpratávaní trosiek po hurikáne Helene podľa DeSantisa pracuje asi 4000 príslušníkov národnej gardy. Guvernér nariadil, aby sa tí, ktorí boli vyslaní na pomoc zasiahnutým oblastiam v Severnej Karolíne, vrátili na Floridu a pomáhali s prípravami na príchod ďalšieho hurikánu. Helene si od Floridy po Severnú Karolínu vyžiadala vyše 230 mŕtvych a spôsobila mnohomiliardové škody.

Štát sa obáva silnejšieho vplyvu ako pri minulej búrke

Štát na juhovýchode USA sa obáva, že vplyv blížiaceho sa živlu bude ešte väčší, ako pri minulej búrke. Meteorológovia predpovedajú, že výška vĺn môže byť až dvojnásobná a dosiahnuť 2,4 až 3,6 metrov.

Trump v pondelok zopakoval svoje skoršie tvrdenie, že federálne úrady zámerne zadržiavajú pomoc pre oblasti, v ktorých žijú prevažne voliči republikánov. Nepredložil však žiadny dôkaz a médiá rovnako ako Harrisová označujú jeho slová za dezinformácie. "To je mimoriadne nezodpovedné. Je to o ňom, nie je to o vás," odkázala Harrisová cez médiá obyvateľom Floridy.

Cestou k Floride, ktorá by mala byť jediným štátom USA zasiahnutým Miltonom, prejde hurikán blízko brehov Yucatánu. Obyvatelia a turisti sa v posledných hodinách evakuujú z ostrova Holbox, ležiaceho pri východnom cípe Yucatánu.