Japonsko kritizovalo narušenie vzdušného priestoru ruským hliadkovacím lietadlom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Narušenie vzdušného priestoru je mimoriadne poľutovaniahodné a dnes sme diplomatickou cestou podali veľmi vážny proste ruskej vláde a dôrazne ju vyzvali, aby predišla jeho opakovaniu," povedal japonský minister, podľa ktorého ruské hliadkovacie lietadlo Il-38 narušilo japonský vzdušný priestor nad jeho teritoriálnymi vodami severne od ostrova Rebun na ostrove Hokkaido. Japonská armáda podľa neho reagovala vyslaním stíhačiek a vydaním rádiových a svetelných výstražných signálov. Japonsko podporilo postoj Západu k Ukrajine, ktorú vo februári 2022 napadlo Rusko, poskytlo Kyjevu finančnú a materiálnu pomoc a uvalilo sankcie na ruské organizácie a osoby, pripomína AFP.

Ruské lietadlá Tu-142 tento mesiac preleteli okolo súostrovia

Podľa Kiharu ide o prvé "verejne oznámené narušenie vzdušného priestoru ruským lietadlom od júna 2019," keď bombardér Tu-95 vstúpil do japonského vzdušného priestoru na juhu Okinavy a v okolí ostrovov Izu. V roku 2023 vstúpilo do japonského vzdušného priestoru lietadlo, o ktorom sa predpokladá, že je ruské, ale nie je to potvrdené, uviedlo ministerstvo obrany. "Zdržíme sa poskytovania akýchkoľvek konečných informácií o zámeroch a účele tejto akcie, ale ruská armáda je aktívna v blízkosti našej krajiny od invázie na Ukrajinu," povedal hovorca vlády Jošimasa Hajaši.

Ruské lietadlá Tu-142 tento mesiac prvýkrát od roku 2019 preleteli okolo súostrovia. Nevstúpili do japonského vzdušného priestoru, ale preleteli nad oblasťou, ktorá je predmetom územného sporu medzi Tokiom a Moskvou, uviedlo Japonsko. Rusko a Čína tento mesiac uskutočnili spoločné cvičenia v Japonskom mori, ktoré boli súčasťou rozsiahleho námorného cvičenie, ktoré ruský prezident Vladimir Putin označil za najväčšie svojho druhu za posledných 30 rokov. Japonsko v auguste po prvom potvrdenom vniknutí čínskeho vojenského lietadla do svojho vzdušného priestoru vypustilo stíhačky. Minulý týždeň čínska lietadlová loď prvýkrát preplávala medzi dvoma japonskými ostrovmi neďaleko Taiwanu. Japonsko tento incident označilo za "absolútne neprijateľný z hľadiska bezpečnostného prostredia Japonska a regiónu". Podľa Číny bol prelet v súlade s medzinárodným právom.