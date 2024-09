Hamas odsúdil útok Izraela na veliteľa hnutia Hizballáh na predmestí Bejrútu

Ľudia sa zhromažďujú neďaleko domu zničeného počas izraelského raketového útoku na južnom predmestí Bejrútu. (Zdroj: TASR/AP/Bilal Hussein)

JERUZALEM - Izraelský minister obrany Joav Galant v piatok vyhlásil, že izraelská armáda bude pokračovať vo svojich operáciách, kým nedosiahne stanovený cieľ, ktorým je návrat obyvateľov zo severu Izraela do svojich domovov. Agentúra TASR o tom informuje s odvolaním sa na Galantov status na sieti X, ktorý citoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).