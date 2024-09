Explózie pagerov v Libanone by mohli byť podľa komisára OSN vojnovým zločinom

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Bilal Hussein)

NEW YORK - Sériu explózií komunikačných zariadení z tohto týždňa v Libanone, ktorá cielila na členov hnutia Hizballáa a je pripisovaná Izraelu, odsúdil aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Podľa neho by táto akcia mohla byť považovaná za vojnový zločin. Türk to podľa tlačových agentúr povedal v piatok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN k tejto záležitosti. Na medzinárodné vyšetrovanie explózií komunikačných zariadení v Libanone, ktoré zabili štyri desiatky ľudí, vrátane niekoľkých detí a žien, a tisíce ďalších zranili, vyzvala v piatok aj organizácia Amnesty International.