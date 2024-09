Nemecká vláda odobrila predĺženie nasadenia vojakov v Iraku: Čo je cieľom?

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Rahmat Gul)

BERLÍN - Nemecká spolková vláda odobrila predĺženie nasadenia nemeckých vojakov v Iraku. Ministri rozhodli, že mandát na vyslanie do 500 mužov a žien predĺžia do 31. januára 2026, čo je približne štyri mesiace po plánovaných voľbách do dolnej komory nemeckého parlamentu (Bundestag), píše agentúra DPA.