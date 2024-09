Spoločnosti Lufthansa a Air France obmedzujú spojenie s Izraelom a Iránom

Lietadlo Air France (Zdroj: Air France)

Ako v utorok večer informoval denník The Times of Israel (TOI), spoločnosť Air France na nasledujúcich 48 hodín zrušila svoje lety z Tel Avivu do Paríža.Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa zasa v utorok oznámila, že do štvrtka pozastavuje všetky lety do Tel Avivu a Teheránu.Ako - podľa TASR - spresnila agentúra DPA, do 19. septembra - vrátane - budú izraelský a iránsky vzdušný priestor obchádzať aj všetky letecké spoločnosti skupiny Lufthansa, uvádza sa vo vyhlásení leteckej spoločnosti.

Lietadlo leteckej spoločnosti Lufthansa (Zdroj: FOTO TASR/DPA)

Dodala, že situáciu v regióne pozorne sleduje a "v najbližších dňoch ju bude vyhodnocovať".V Libanone v utorok explodovali stovky pagerov používaných členmi proiránskej šiitskej organizácie Hizballáh. O život prišlo najmenej deväť ľudí a približne 2800 ďalších utrpelo zranenia. Hizballáh z útoku viní Izrael. K poodbným výbuchom došlo aj v Sýrii.

Skupina Lufthansa, medzi ktorej prepravcov patria aj spoločnosti SWISS, Austrian Airlines a Brussels Airlines, v posledných mesiacoch opakovane upravovala svoj letový poriadok pre zvýšené napätie na Blízkom východe. Podobne konali aj iné letecké spoločnosti.Lufthansa minulý týždeň do 15. októbra predĺžila pozastavenie letov do libanonského hlavného mesta Bejrút.