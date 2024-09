Pagery, ktoré explodovali v Libanone, vyrobili Maďari: VIDEO Takto vybuchli priamo pri príslušníkoch Hizballáhu!

Pageri vybuchli príslušníkom Hizballáhu aj na trhovisku plnom ľudí (Zdroj: X/@Harpssura)

BEJRÚT - Taiwanská firma Gold Apollo tvrdí, že pagery, ktoré v utorok v Libanone zabili najmenej deväť ľudí a takmer 3000 osôb zranili, vyrobila firma BAC Consulting so sídlom v Budapešti. Gold Apollo dnes podľa agentúry AP uviedla, že mala s touto maďarskou spoločnosťou zmluvu, ktorá ju oprávňovala používať jej značku.

"Na základe dohody o spolupráci sme dali oprávnenie firme BAC používať našu obchodnú značku na predaj výrobkov v určených regiónoch, ale za dizajn a výrobu produktov nesie výlučnú zodpovednosť spoločnosť BAC," uviedla Gold Apollo vo vyhlásení. Jej vedenie dnes tiež novinárom podľa AP povedalo, že táto zmluva trvala predchádzajúce tri roky a umožňovala aj výrobu pagerov. BAC Consulting je podľa svojich internetových stránok poradenská firma.

Stovky pagerov, osobných komunikačných zariadení, explodovali podľa Reuters v utorok okolo 15.30 h miestneho času takmer v rovnakom čase na južnom predmestí Bejrútu, ktoré je baštou šiitského hnutia Hizballáh, a v údolí Bikáa východne od libanonskej metropoly. Agentúra Reuters s odvolaním sa na svedkov uviedla, že explózie boli počuť v Bejrúte aj hodinu potom. Na sociálnych sieťach sa objavili zábery výbuchov v obchodoch, na trhoviskách či na uliciach. V každom zariadení sa mala nachádzať výbušnina vážiaca niekoľko desiatok gramov vrátane spínača, ktorý umožnil pager na diaľku odpáliť.

🤔Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?



📱Hizbullah, İsrail ve ABD casus yazılımlarının sızmasını önlemek için yüksek teknolojili cihazlardan kaçınıyor



📵Hasan Nasrallah, yıl başında İsrail'in takip etme ihtimaline karşı cep telefonlarını bırakmaları çağrısında bulunmuştu… pic.twitter.com/yE5xXP3WN5 — GZT (@gztcom) September 18, 2024

#SONDAKİKA 🚨



Lübnan'da Hizbullah'ın elindeki iletişim cihazlarında meydana gelen patlamaların ardından onlarca yaralı olduğu bildirildi.



Birden fazla yeri etkileyen olaya, kablosuz teknolojideki bir ihlalin neden olduğu aktarılıyor. pic.twitter.com/cZycA1JyUq — Defence Türkiye (@defenceturkiye) September 17, 2024

Denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na nemenovaný zdroj napísal, že pagerov vyzváňali niekoľko sekúnd, kým okolo 15:30 miestneho času explodovali. Zranených pri tom bolo takmer 3000 ľudí a najmenej deväť osôb zomrelo, vrátane osemročného dievčatka, dcéry jedného z poslancov za toto hnutie. Vysoko postavený zdroj libanonských bezpečnostných zložiek agentúre Reuters uviedol, že za explóziami stojí izraelská tajná služba Mossad. Izrael ale záležitosť nekomentoval.

Zábery nie sú vhodné pre maloletých a citlivé osoby

TERKINI



ISRAEL PAMER KEKUATAN SERANGAN SIBER KE ATAS HIZBULLAH



Israel dilaporkan melancarkan serangan siber ke atas peranti komunikasi operator operator Hizbullah di sekitar Lubnan hari ini antaranya di Beirut



Radio, telefon bimbit dan peranti isyarat anggota Hizbullah… pic.twitter.com/4GSkb6tVpF — Irfan_newboys🇲🇾🇵🇸🏳️🏴 (@Marchfoward) September 17, 2024

Medzi zranenými je aj iránsky veľvyslanec v Libanone, ktorý pri tom prišiel o oko a druhé oko má vážne zranené, napísal dnes server The Times of Israel (ToI). Libanonské ministerstvo zahraničia aj Hizballáh pripísali akciu Izraelu. Šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh by sa mal k tomu vyjadriť vo štvrtok popoludní, napísala dnes agentúra AFP. Podľa agentúry Reuteurs a nemenovaných zdrojov bol incident pripravovaný niekoľko mesiacov vopred. 5000 zariadení dostal Hizballáh tento rok na jar. Podľa aktuálnych informácií Izrael začal aj s druhou fázou ničenia tisícok pagerov. Výbuchy mali zasiahnuť niekoľko osôb v južnom Libanone a na juhu predmestia Bejrútu. Zariadenia tentokrát explodovali príslušnikom Hizballáhu v autách, na motocykloch, ale aj priamo v rukách. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o pokračovanie s cieľom oslabiť hnutie a zvýšiť tlak na aktivity Hizballáhu v regióne.



Libanonské hnutie Hizballáh bojuje s Izraelom už niekoľko desiatok rokov, viedli spolu dve vojny, naposledy v roku 2006. V posledných rokoch sa sporadicky ostreľovali cez hranicu, ale od vlaňajšieho októbra, keď začala vojna v palestínskom Pásme Gazy, vykonáva letecké útoky cez hranicu každý deň. Hizballáh je spojencom Iránu a teroristického hnutia Hamas, s ktorým Izrael od októbra vedie vojnu v Gaze. Tú začal Hamas teroristickým útokom na Izraelom, pri ktorom palestínski ozbrojenci zabili na 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Vojna v Pásme Gazy si podľa tamojších úradov ovládaných Hamásom vyžiadala najmenej 41.250 palestínskych obetí, rovnako väčšinou z radov civilistov.