Telegram sa podľa Durova zaviazal zmeniť svoj prístup k moderovaniu obsahu

Pavel Durov (Zdroj: SITA/AP Photo/Tatan Syuflana, File)

PARÍŽ- Sociálna platforma Telegram zavedie ešte tento rok nový prístup k moderovaniu obsahu a odstráni prvky, ktoré niektorí používatelia zneužívali na protizákonnú činnosť. V piatok to oznámil zakladateľ siete a generálny riaditeľ Pavel Durov, voči ktorému vo Francúzsku vzniesli predbežné obvinenia práve za to, že v Telegrame umožnil údajné kriminálne aktivity. Informuje agentúra Reuters.

"Zatiaľ čo 99,999 percent používateľov Telegramu nemá nič spoločné s trestnou činnosťou, 0,001 percenta používateľov zapojených do nezákonných aktivít vytvára zlý obraz celej platformy a ohrozuje záujmy takmer miliardy používateľov," napísal Durov na Telegrame. V štvrtkovom príspevku kritizoval francúzske úrady za to, že ho v auguste zatkli a obvinili v súvislosti s tým, že jeho platforma umožňuje zverejňovanie extrémistického a nezákonného obsahu. Vo svojom prvom vyjadrení od zatknutia označil za "prekvapivé", že má byť práve on zodpovedný za obsah zdieľaný inými. Francúzske úrady sa mali so svojimi sťažnosťami obrátiť na firmu, a nie zadržať jej riaditeľa, zdôraznil. Durova zadržali na letisku v Paríži koncom augusta po prílete súkromným lietadlom z Azerbajdžanu.

Následne francúzske úrady oznámili, že ho stíhajú v spojitosti s trestnými činmi na Telegrame vrátane podvodov, prania špinavých peňazí, detskej pornografie a iných. Po štyroch dňoch ho z väzby podmienečne prepustili na kauciu päť miliónov eur. V súvislosti s ďalším vyšetrovaním má zakázané opustiť územie Francúzska a musí sa dvakrát týždenne hlásiť na policajnej stanici. Tridsaťdeväťročný Durov sa narodil v Rusku. Krajinu v roku 2014 opustil, pretože podľa vlastných slov odmietol splniť požiadavky Kremľa na zrušenie opozičných komunít na svojej sociálnej sieti VKontakte. Po tomto tlaku sieť predal a odišiel z Ruska, v súčasnosti býva v Dubaji. Podľa médií získal Durov v roku 2021 francúzske občianstvo aj občianstvo Spojených arabských emirátov. Telegram sa po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 stal hlavným zdrojom nefiltrovaného a podľa agentúry Reuters niekedy aj zavádzajúceho obsahu pochádzajúceho od oboch strán konfliktu.