Nemeckí vedci prišli s nepokojovými zisteniami: Klimatická zmena môže znamenať častejšie megacunami

(Zdroj: Getty Images)

NUUK - Pred necelým rokom zasiahla východné pobrežie Grónska megacunami. Obrovská vlna, ktorú spôsobil rozsiahly zosuv pôdy v neobývanom fjorde Dickson, dosiahla výšku až 200 metrov. Vedci varujú, že k podobným udalostiam by, vzhľadom na rýchlejšie topenie grónskych ľadovcov v dôsledku klimatickej zmeny, mohlo do budúcnosti dochádzať častejšie. Informoval o tom portál The Guardian.