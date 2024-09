Nemecký komisár pre migráciu navrhol plán deportovať migrantov do Rwandy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Hans-Maximo Musielik, File)

BERLÍN - Nemecký komisár pre migráciu navrhol deportovať do Rwandy migrantov, ktorí do EÚ pricestovali ilegálne cez bieloruské hranice. Berlín v súčasnosti tiež zvažuje zavedenie migračných opatrení zabraňujúcich príchodu utečencov do EÚ. Informuje o tom agentúra Reuters.