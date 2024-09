Prokuratúra nariadila obnoviť preverovanie okolností smrti opozičníka Navaľného

Alexej Navaľnyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin)

MOSKVA/PRAHA - Prokuratúra Jamalskoneneckého autonómneho okruhu (JNAO) na krajnom severe európskej časti Ruska nariadila obnoviť vyšetrovanie okolností smrti opozičného politika Alexeja Navaľného. Na svojom konte na sociálnych sieťach to oznámil Navaľného blízky spolupracovník Ivan Ždanov.

Ako v utorok doplnila stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), rozhodnutie Vyšetrovacieho výboru s pôsobnosťou pre JNAO, ktorý vo veci Navaľného smrti odmietol začať trestné stíhanie, označila príslušná prokuratúra za nezákonné.

archívne video

SaS navrhuje uznesenie, ktorým má NR SR žiadať vyšetrenie smrti Navaľného (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Materiály ku kauze Navaľného smrti boli vrátené oddeleniu Vyšetrovacieho výboru pre JNAO. Podľa Ždanova to "neznamená, že sa začne trestné konanie. Znamená to, že preverovanie bude pokračovať". Naznačil súčasne, že to zrejme "bude trvať nekonečne dlho."

Navaľného smrť bola dôsledkom choroby

Jamalská pobočka Vyšetrovacieho výboru predtým vo veci odmietla začať trestné stíhanie so zdôvodnením, že Navaľného smrť nebola dôsledkom trestného činu, ale choroby - tvrdilo sa totiž, že spúšťačom bolo kritické zvýšenie krvného tlaku. Následne však takmer 200 ruských lekárov podpísalo list, v ktorom požadovali, aby sa voči zamestnancom federálnej väzenskej služby začalo trestné konanie pre podozrenie z nedbanlivosti.

Správa o smrti Navaľného vo väzenskom tábore v dedine Charp za polárnym kruhom sa v ruských médiách objavila 16. februára. Kým vedenie väznice aj na základe súdnej pitvy tvrdí, že zomrel prirodzenou smrťou, jeho príbuzní i spolupracovníci sú presvedčení o tom, že zodpovednosť za jeho smrť nesie vedenie väznice, ale aj ruský prezident Vladimir Putin. Počas svojho väznenia Navaľnyj totiž strávil viac ako 300 dní v trestnej cele v mimoriadne náročných podmienkach.

Navaľného zadržali v januári 2021 bezprostredne po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Aj z pokusu o otrávenie Navaľnyj obvinil Kremeľ, ktorý to však poprel. Navaľnyj si vo väzení odpykával súhrnný trest odňatia slobody v trvaní viac ako 30 rokov, na ktoré bol odsúdený v rámci viacerých káuz vrátane obvinenia z extrémizmu. Navaľnyj i jeho spojenci všetky takéto obvinenia odmietli ako politicky motivované a tvrdili, že Kremeľ chce Navaľného väzniť doživotne.