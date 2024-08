V nedeľných voľbách v Sasku a Durínsku sa očakáva úspech AfD

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Očakávaný úspech AfD by bol pre stranu silným signálom len niečo vyše roka pred celoštátnymi nemeckými voľbami. Na vládnutie však s najväčšou pravdepodobnosťou bude potrebovať koaličného partnera. To však pred voľbami odmietajú všetky ostatné strany. Volebný úspech AfD v takom prípade mimoriadne sťaží zostavovanie nových vlád v oboch spolkových krajinách a môžu preto vzniknúť nečakané koalície.

Durínska AfD bola krajinským úradom na ochranu ústavy klasifikovaná ako pravicovo extrémistická a je monitorovaná. Jej vodca Björn Höcke bol odsúdený za vedomé používanie nacistického sloganu na politických podujatiach.

Spolupodpredseda AfD Tino Chrupalla v júni napriek tomu vyhlásil, že, že "na východe pre nás musí vyjsť slnko vládnej zodpovednosti". Predseda kresťanských demokratov (CDU) Friedrich Merz však vyhlásil, že prípadná spolupráca s AfD by "mohla zabiť CDU". CDU vedie Sasko od zjednotenia Nemecka v roku 1990 a tamojší premiér Michael Kretschmer verí, že tak pred piatimi rokmi, CDU aj teraz dokáže poraziť AfD.

Prieskumy v susednom Durínsku však ukazujú zaostávanie CDU za AfD. Durínska politika je obzvlášť komplikovaná, pretože tamojšia vládna strana Die Linke premiéra Boda Ramelowa sa na národnej úrovni prepadla do volebnej bezvýznamnosti na úkor Aliancie Sahry Wagenknechtovej (BSW). Wagenknechtová domovskú stranu opustila pre spory s postojom k imigrácii a dodávky zbraní Ukrajine

Slabé sú aj vyhliadky troch strán celonemeckej koalície kancelára Olafa Scholza - sociálnych demokratov (SPD), Zelených a liberálov (FDP). To ukázali aj júnové voľby do Európskeho parlamentu. Pre neustále spory koalície, stagnujúcu ekonomiku a nezhody pri príprave rozpočtu na rok 2025 sa ich neobľúbenosť medzi voličmi zvýšila. Zelení a FDP by preto nemuseli prekonať päťpercentnú hranicu potrebnú na zvolenie do zákonodarných zborov v oboch spolkových krajinách.

Spolkový kancelár Scholz nedávno povedal, že "dym zo zbraní na bojisku" maskuje úspechy jeho vlády, ktorá sa rozhodla modernizovať Nemecko. Jeden z národných lídrov Zelených, Omid Nouripur, však opísal koalíciu ako "prechodnú vládu".