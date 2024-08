Potápači z vraku jachty vytiahli posledné telo, patrilo len 18-ročnému dievčaťu: Pátranie sa skončilo

Záchranári pátrajú v oblasti, kde sa potopila plachetnica Bayesan plaviaca sa pod britskou zástavou počas búrky v Stredozemnom mori pri pobreží sicílskej dedinky Porticello neďaleko Palerma (Zdroj: TASR/AP/Alberto Lo Bianco /LaPresse)

Rodinná jachta Bayesian s dĺžkou 56 metrov kotvila približne 700 metrov od sicílskej dediny Porticello, keď oblasť v pondelok skoro ráno zasiahla silná búrka. Následne sa loď v priebehu minúty potopila do hĺbky takmer 50 metrov. Na palube bolo 22 ľudí, 15 z nich vrátane Lynchovej manželky sa podarilo zachrániť. Jednu osobu našli mŕtvu krátko po potopení lode, po nezvestných osobách – troch mužoch a troch ženách – pátrali záchranné zložky počas nasledujúcich piatich dní.

Potápači vyzdvihli päť tiel pasažierov

V stredu a vo štvrtok potápači vyzdvihli päť tiel pasažierov vrátane tela technologického magnáta Lyncha. Medzi obeťami je aj Lynchov právnik Chris Morvillo a Jonathan Bloomer, bankár spoločnosti Morgan Stanley. Podnikateľ na súkromnej jachte oslavoval nedávne zbavenie obvinení z podvodu spolu so svojou rodinou a ľuďmi, ktorí ho na procese v USA obhajovali, priblížila agentúra AP.

"Rodina Lynchovcov je zdrvená. Utešujú ju príbuzní a priatelia," uviedol v piatok hovorca rodiny v prvom verejnom vyhlásení od udalosti. Zároveň sa v mene rodiny poďakoval záchranným zložkám a všetkým, ktorí sa podieľali na záchrannej operácii. Vytiahnutím tela Hannah Lynchovej sa operácia ukončila a pozornosť sa presunula na vyšetrovanie nešťastia, píše agentúra Reuters. Úrady podľa nemenovaných zdrojov preverujú aj podozrenie zo stroskotania lode z nedbanlivosti a viacnásobného zabitia. Kapitána Jamesa Cutfielda a ďalších preživších už vypočula pohraničná stráž. Nikto z nich sa však verejne nevyjadril k tomu, ako sa loď potopila.

Hannah a Mike Lynch (Zdroj: SITA/Courtesy of the Lynch family via AP)

Tím hasičských potápačov zložený z vyše 40 špecialistov vykonal 123 ponorov k vraku lode. Jej potopenie podľa Reuters vyvolalo počudovanie odborníkov, ktorí tvrdia, že loď, akou je Bayesian od talianskeho výrobcu špičkových jácht Perini, by mala búrke odolať a v žiadnom prípade by sa nemala potopiť tak rýchlo. Vytiahnutie lode z 50-metrovej hĺbky by mohlo pomôcť vyšetrovateľom objasniť, čo sa v skutočnosti stalo. Táto operácia však bude pravdepodobne zložitá a nákladná. Inžinier Nick Sloane, ktorý podobnej operácii velil v roku 2012, ju vyčíslil na 15 miliónov eur. Podľa neho potrvá šesť až osem týždňov.