Poľská armáda aj bezpečnostné služby v pozore! Z neba spadol záhadný objekt

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Leonid Shcheglov/Matthias Schrader/BelTA pool photo via AP)

archívne video

Poľskí a nórski inštruktori cvičili ukrajinských vojakov (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

V stredu (21. 8.) po 20. hodine došlo blízko osady Orzechowo patriacej pod obec Dobre Miasto k nezvyčajnej udalosti. V lese objavili záhadný predmet, ktorý okamžite vzbudil pozornosť. Polícia a armáda rýchlo dorazili na miesto a uzavreli oblasť, informoval regionálny poľský portál Twój Kurier Olsztyński (TKO).

Pôvodne sa predpokladalo, že by mohlo ísť o meteorologický balón. Potom však uvideli, že objekt je pripevnený ku kapsule s nápismi v ruštine. Tento nezvyčajný detail vyvolal ďalšie obavy a otázky o možnom pôvode a účele objektu.

Služby nateraz neposkytli žiadne oficiálne informácie o tom, čo presne spadlo na zem a či to predstavuje nejakú hrozbu. Polícia zisťuje všetky okolnosti incidentu a prípadných súvislostí s ďalšími podobnými prípadmi. Ako uviedol poľský portál Polsat, vo Varmijsko-mazúrskom vojvodstve, kde sa Orzechowo nachádza, nejde o prvý podobný incident. V predchádzajúcich prípadoch išlo o meteorologické balóny. V marci boli nájdené tri pri dedinách Kierwik, Harsz a pri meste Miłakowo.

Séria nevysvetlených udalostí v Poľsku

Poľský portál TKO pripomína sériu nevysvetlených udalostí, ktoré sa odohrali počas minulého roka. V marci 2023 sa vo Varmijsko-mazurskom vojvodstve odohrala ďalšia záhadná udalosť, ktorá ešte viac zvýšila napätie v regióne. Počas oficiálnej návštevy poľského prezidenta a ministra národnej obrany na vojenskom cvičisku spadol v jeho tesnej blízkosti nezistený predmet. Táto udalosť okamžite spustila akcie služieb, ktoré zabezpečili oblasť a začali vyšetrovanie s cieľom zistiť pôvod a povahu objektu. Napriek intenzívnemu pátraniu a záujmu médií neboli zverejnené podrobnosti o tom, čo presne záhadný predmet bol, čo len zvyšuje špekulácie a neistotu medzi miestnou komunitou.