Smrť vodca Hamasu: Nové zistenia, TOTO ho zabilo! Neuveríte, kde bolo zariadenie celý čas ukryté

Šéf Hamasu Ismáíl Haníja (Zdroj: X/SuppressedNws)

Podľa zdroja televízie CNN, ktorý si želal ostať v anonymite, bola bomba ukrytá v Haníjovej izbe už pred dvoma mesiacmi a odpálená na diaľku, keď sa v rezidencii nachádzal. Iránske médiá v stredu tvrdili, že vodca Hamasu zahynul pri raketovom útoku. Teherán a Hamas pripísali zodpovednosť za útok Izraelu, ktorý to dosiaľ nepotvrdil ani nevyvrátil. Izraelskí predstavitelia informovali Washington o operácii až po smrti vodcu Hamasu, povedal zdroj CNN. O nových podrobnostiach útoku na Haníju ako prvý informoval americký denník The New York Times.

Do rezidencie sa podarilo prepašovať bombu

Odhalenie, že do rezidencie, ktorá bola pod ochranou iránskych Revolučných gárd, sa podarilo tajne prepašovať bombu, naznačuje vážne zlyhanie iránskych bezpečnostných zložiek, konštatuje CNN. Haníja sa v utorok v Teheráne zúčastnil na inaugurácii nového iránskeho prezidenta Massúda Pezeškijána. Zabitie vodcu Hamasu vyvolalo obavy z výraznej eskalácie vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla vlani v októbri po útoku Iránom podporovaného Hamasu na juh Izraela. Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu vyhlásil, že pomsta za zabitie Haníju je "povinnosťou" Teheránu. Dodal, že Izrael si sám pre seba pripravil dôvody na "tvrdý trest".