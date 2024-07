MIMORIADNE Atentát na šéfa Hamásu: V Iráne zabili najmocnejšieho muža teroristov

Ismaíl Haníja (Zdroj: TASR/AP/Hassan Ammar)

Haníja sa v utorok v Teheráne zúčastnil na inaugurácii iránskeho prezidenta Massúda Pezeškijána. IRGC bezprostredne neposkytli žiadne podrobnosti o tom, ako bol Haníja zabitý. O život prišiel aj jeho ochrankár, dodali Revolučné gardy s tým, že útok aktuálne vyšetrujú. Smrť Haníju potvrdilo aj hnutie Hamas. Vo svojom vyhlásení uviedlo, že bol zabitý pri "zradnom sionistickom zásahu v jeho rezidencii v Teheráne".

archívne video

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

Hovorca Hamasu Sámí abú Zuhrí pre agentúru Reuters povedal, že vražda Haníju je závažnou eskaláciou, ktorej cieľom je zlomiť vôľu Hamasu. Dodal, že hnutie bude aj napriek tomu pokračovať vo svojej ceste. "Sme presvedčení o víťazstve," vyhlásil. Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Músa abú Marzúk označil zabitie Haníju za zbabelý čin, ktorý "nezostane bez odozvy".

Vodca Hamasu Ismaíl Haníja prichádza na inauguráciu novozvoleného iránskeho prezidenta Pezeškijána. (Zdroj: TASR/AP/Vahid Salemi)

Útok pripisujú Izraelu

K vražde vodcu Hamasu sa zatiaľ nikto oficiálne neprihlásil. Útok však analytici iránskej štátnej televízie takmer okamžite začali pripisovať Izraelu, ktorého predstavitelia sľubovali Haníju a ďalších šéfov Hamasu zabiť v odvete za teroristický útok na Izrael z vlaňajšieho 7. októbra. Pri ňom ozbrojenci Hamasu v izraelskom pohraničí zabili 1200 ľudí a ďalších 250 odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Týmto útokom sa začala vojna v Pásme Gazy, kde si izraelská odveta vyžiadala podľa tamojších úradov kontrolovaných Hamásom životy takmer 40.000 Palestínčanov. Izrael správy o úmrtí Haníju zatiaľ nekomentoval. Podľa agentúry AP sa však Izrael k atentátom nezvykne vyjadrovať, pokiaľ za nimi stojí jeho tajná služba Mosad.

Izrael považuje Irán za najväčšiu hrozbu, predovšetkým kvôli jeho jadrovému programu. Iránsky režim Izrael neuznáva a viní ho z vrážd iránskych vedcov a predstaviteľov. Izrael podobné obvinenia zvyčajne nepopiera, ani nepotvrdzuje. Haníja Pásmo Gazy pred niekoľkými rokmi opustil a zamieril do exilu v Katare. Hlavným šéfom hnutia v Pásme Gazy je Jahjá Sinvár, ktorý zosnoval útoky zo 7. októbra. Koľko toho o týchto plánoch vedel Haníja, nie je podľa agentúry Reuters jasné. V apríli pri izraelskom nálete v Gaze zomreli traja Haníjovi synovia a štyri vnúčatá. Povedal vtedy, že Hamas sa touto udalosťou nenechá dotlačiť k tomu, aby zmäkčil svoje pozície pri vyjednávaní o prímerí s Izraelom.

Informácia o Haníjovej smrti prišla len niekoľko hodín po tom, ako izraelská armáda oznámila, že v Bejrúte zabila významného veliteľa libanonského hnutia Hizballáh Fuáda Šukra. Iránom podporovaný Hizballáh je spojencom Hamasu.

Jeden z izraelských ministrov označil zabitie Haníja za správne

K zabitiu lídra teroristického hnutia Hamás Ismáíla Haníju sa vyjadril jeden z izraelských ministrov, krajne pravicový Amichaj Elijahu, ktorý to označil za správnu vec. Informuje o tom dnes server The Times of Israel (ToI), podľa ktorého izraelský premiér Benjamin Netanjahu dal pokyn svojej vláde, aby sa k tejto veci nevyjadrovala. Podľa Hamasu jeho lídra zabil v Teheráne Izrael.

אֶרְדּ֣וֹף א֭וֹיְבַי וְאַשִּׂיגֵ֑ם

וְלֹֽא־אָ֝שׁ֗וּב עַד־כַּלּוֹתָֽם׃



זו הדרך הנכונה לנקות את העולם מהזוהמה הזו.

לא עוד הסכמי "שלום"/כניעה מדומיינים, לא עוד רחמים כלפי בני המוות הללו.



יד הברזל שתכה בהם, היא זו שתביא לשקט ומעט נחמה ותחזק את היכולת שלנו לחיות בשלום עם אותם… pic.twitter.com/umCzG0JTmJ — 🇮🇱עמיחי אליהו - Amichay Eliyahu (@Eliyahu_a) July 31, 2024

"Už žiadne imaginárne 'mierové' / kapitulačné dohody, žiadne milosrdenstvo pre týchto synov smrti," napísal podľa ToI Elijahu na sieti X v príspevku spojenom s článkom informujúcim o Haníjovom zabití. "Haníjova smrť robí svet o niečo lepším miestom," dodal.

Vojna na Blízkom východe nie je nevyhnutná, uviedol americký minister obrany

Rozsiahlejšia vojna na Blízkom východe nie je nevyhnutná, uviedol dnes americký minister obrany Lloyd Austin, ktorý je na návšteve Filipín, v súvislosti s rastúcim napätím v regióne. Šéf palestínskeho teroristického hnutia Hamas Ismáíl Haníja bol zabitý pri leteckom útoku v Teheráne. Hamas pripisuje zodpovednosť za tento úder Izraelu, s ktorým od vlaňajšieho 7. októbra bojuje v Pásme Gazy.

"Nemyslím si, že vojna je nevyhnutná. Na tom trvám. Myslím, že vždy existuje priestor a možnosti pre diplomaciu," povedal Austin novinárom počas návštevy Filipín. Na otázku, či môže potvrdiť informácie o údere, pri ktorom bol v Iráne zabitý Haníja, Austin odpovedal, že "nemá žiadne ďalšie informácie, ktoré by mohol poskytnúť".

Lloyd Austin (Zdroj: SITA/AP Photo/Roman Koksarov, File)

Spojené štáty by sa podľa Austina v prípade napadnutia Izraela postavili na jeho obranu. Na otázku, akú pomoc by USA poskytli v prípade, že by na Blízkom východe vypukol širší konflikt, Austin odpovedal, že Washington bude naďalej pomáhať brániť Izrael, ak by bol napadnutý, ale prioritou je zníženie napätia. "Nechceme, aby sa niečo také udialo. Budeme tvrdo pracovať na tom, aby sme sa ubezpečili, že robíme veci, ktoré pomôžu znížiť teplotu a riešiť problémy prostredníctvom diplomatických stretnutí," povedal Austin.