Prednostu vlakovej stanice v Larise prepustili do domáceho väzenia: Súdny proces tragickej nehody vlakov začne budúci rok

Zrážka vlakov v gréckom Larise (Zdroj: AP Photo/Giannis Papanikos)

ATÉNY - Prednosta železničnej stanice v meste Larisa, pri ktorej došlo vlani k najtragickejšiemu vlakovému nešťastiu v dejinách Grécka, bol vo štvrtok podmienečne prepustený z väzby do domáceho väzenia. Tam by mal zotrvať až do súdneho procesu, ktorý sa má začať na budúci rok. Informuje o tom agentúra AFP citujúca nemenovaný zdroj z prostredia gréckej justície.