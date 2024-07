Tisíce ľudí v Srbsku protestovali proti dohode s EÚ o ťažbe lítia

Ilustračné foto (Zdroj: SITA(AP Photo/Darko Vojinovic))

Dohoda o zásobovaní lítiovými batériami bola uzavretá na "summite o kritických surovinách" v Belehrade, na ktorom sa zúčastnil nemecký kancelár Olaf Scholz. Dohoda by mohla znížiť závislosť Európy od Číny a priblížiť Srbsko, ktoré má úzke vzťahy s Ruskom a Čínou, k EÚ. Ochrancovia životného prostredia a opozičné skupiny však dohodu kritizujú a tvrdia, že by spôsobila nezvratné škody na životnom prostredí a občanom by priniesla len malý úžitok.

Slovensko posiela na maďarsko-srbské hranice 40 policajtov (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Srbsko má rozsiahle ložiská lítia neďaleko mesta Loznica, kde sa nachádza sporný projekt ťažobnej spoločnosti Rio Tinto. Srbský súd začiatkom júla povolil tamojšej vláde obnoviť tento projekt, ktorý bol pozastavený od masových protestov v roku 2022. Podľa AP boli tieto protesty doposiaľ najväčšou výzvou, ktorej bol srbský prezident Aleksandar Vučič vystavený. Vláda vtedy pre obavy ľudí z dôsledkov pre životné prostredie zrušila povolenia udelené spoločnosti Rio Tinto. Súd vyhlásil, že zrušenie týchto povolení "nebolo v súlade s ústavou a zákonom".

Protestujúci neveria vláde

Prezident Vučič oznámil, že akékoľvek výkopové práce sa nezačnú skôr než v roku 2028 a vláda si pred povolením výkopových prác vyžiada pevné environmentálne záruky. Niektorí vládni predstavitelia naznačili, že by sa o tejto otázke mohlo konať aj referendum. Protestujúci, ktorí sa v pondelok zišli v srbských mestách povedali, že neveria vláde a nedovolia, aby výkopové práce pokračovali. V meste Šabac demonštranti mávali srbskými vlajkami a po skončení zhromaždenia sa konal pochod mestom.