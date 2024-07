George Clooney podporil Harrisovú: Biden podľa neho zachránil demokraciu

George Clooney (Zdroj: TASR/AP Photo/Chris Pizzello, File)

Šesťdesiattriročný oscarový herec bol jedným z prvých významných darcov a aktivistov Demokratickej strany, ktorí na Bidena apelovali, aby svoju kandidatúru stiahol. V článku pre denník New York Times (NYT) pôvodne priamo nepodporil žiadneho iného adepta, avšak tvrdil, že strana by mala vypočuť také osobnosti, ako je Harrisová či guvernér Marylandu Wes Moore. "Prezident Biden ukázal, čo je skutočné vodcovstvo. Opäť zachraňuje demokraciu. Všetci sa veľmi tešíme, že môžeme urobiť všetko pre to, aby sme podporili viceprezidentku Harrisovú v jej historickom úsilí," uviedol Clooney vo vyhlásení zaslanom stanici CNN.

Bývalá senátorka Kalifornie už má podľa odhadov CNN podporu dostatočného počtu delegátov nominačného zjazdu Demokratickej strany, ktorý sa bude konať 19. až 22. augusta v Chicagu. Podľa údajov agentúry AP podporu Harrisovej už vyjadrilo 2214 delegátov, čo je ďaleko nad rámec jednoduchej väčšiny potrebnej na získanie nominácie. Tieto prieskumy sú neoficiálne, upozornila AP s tým, že delegáti zjazdu môžu hlasovať slobodne za kandidáta podľa vlastného výberu. Biden však jednoznačne podporil Harrisovú. Voľby prezidenta USA sa budú konať v novembri tohto roku. Vyzývateľom demokratického kandidáta alebo kandidátky bude republikán a exprezident Donald Trump.