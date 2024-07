Moskva by privítala zlepšenie vzťahov medzi Tureckom a Sýriou, uviedol Dmitrij Peskov

(Zdroj: TASR/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Rusko by privítalo zlepšenie vzťahov medzi Tureckom a Sýriou. Uviedol to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na správu tureckých novín o údajne chystanom stretnutí tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom v Moskve.Informuje o tom agentúra Reuters.