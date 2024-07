V Pásme Gazy sa šíri anarchia: Obyvateľstvo bojuje o prežitie

Izraelské útočné sily (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

Šéf kancelárie OHCHR pre Gazu a Západný breh Jordánu Ajith Sunghay uviedol, že zabíjanie a rabovanie je spojené s "rozložením miestnych kapacít na udržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti v Gaze Izraelom".

"Náš úrad zdokumentoval údajné nezákonné zabíjanie miestnych policajtov a humanitárnych pracovníkov, ako aj obmedzovanie zásob nevyhnutných na prežitie civilnej populácie. Šíri sa anarchia," dodal Sunghay, ktorý sa z Gazy vrátil vo štvrtok.

Hovorca OHCHR Jeremy Laurence dodal, že podmienky v Gaze "viedli k plne predvídateľnému odhaleniu štruktúry spoločnosti v Gaze, postavili ľudí proti sebe v boji o prežitie a rozdelili komunity", cituje Reuters.

"Dochádza k rabovaniu, spravodlivosť berie do rúk dav, dochádza k vydieraniu, rodinným sporom, náhodným streľbám, bojom o priestor a zdroje," dodal Laurence.Konflikt v Gaze sa začal útokom teroristických kománd napojených na palestínske radikálne hnutie Hamas, ktoré 7. októbra 2023 vrthli do južného Izraela, pričom tam zabili približne 1200 ľudí – väčšinou civilistov – a asi 250 uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.

Dôsledkom tohto útoku bola ofenzíva izraelskej armády, ktorá si doteraz v Pásme Gazy vyžiadala životy viac než 38.800 ľudí. Ide o bilanciu ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré v nej nerozlišuje medzi ozbrojencami a civilistami.