Izraelské úrady oznámili úmrtie dvoch rukojemníkov v Gaze

TEL AVIV - Izraelská armáda dnes informovala rodiny dvoch mužov, ktorých teroristické hnutie Hamas vlani v októbri unieslo do Pásma Gazy, že rukojemníci sú po smrti. Okolnosti smrti vyšetrujú všetky odborné úrady, uviedla armáda vo vyhlásení. Sedemdesiatšesťročný Alex Danzig a tridsaťpäťročný Jagev Buchstav zrejme zomreli už pred niekoľkými mesiacmi v meste Chán Júnis v čase, keď tam pôsobila izraelská armáda, píše server The Times of Israel (ToI). Možnosť, že najmenej jeden z mužov zomrel pri izraelskom údere, je tiež predmetom vyšetrovania, píše denník Haarec.