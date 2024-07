Orbán listom informoval Michela o svojich návštevách Ruska, Číny či USA

Viktor Orbán (Zdroj: TASR/John Thys, Pool Photo via AP)

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorého krajina aktuálne predsedá Rade Európskej únie, listom informoval predsedu Európskej rady Charlesa Michela o svojich návštevách Ukrajiny, Ruska, Číny, Turecka a Spojených štátov. Uviedol to v utorok server mandiner.hu s odvolaním sa na nemecký denník Bild, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán svoje cesty, ktoré Bild označil za veľmi kontroverzné, zhrnul do desiatich bodov a Rade predložil návrhy týkajúce sa Ruska a Číny, pričom vyjadril aj svoj názor na blížiace sa americké voľby. Maďarsko 1. júla prevzalo rotujúce predsedníctvo Rady EÚ, ktoré potrvá do konca roka. Orbán v priebehu nasledujúcich dní navštívil Ukrajinu, Rusko aj Čínu, pričom tieto cesty sám označil za "mierové misie".

archívne video

Summit Vyšehradskej skupiny V4 v Prahe

Svojou návštevou Ruska, kde rokoval s Putinom o vojne na Ukrajine, však pobúril niektorých lídrov EÚ, ktorí varovali pred ústupkami voči Moskve, a zároveň tvrdili, že Orbán nekonal v mene európskej 27-čky. Podľa Bildu Orbán v liste adresovanom Michelovi vyzval na rokovania s Čínou o mierovej konferencii, ako aj na obnovenie diplomatických vzťahov s Ruskom.

Orbán ostro kritizoval súčasného amerického prezidenta

V súvislosti so stretnutím s americkým exprezidentom Donaldom Trumpom Orbán ostro kritizoval súčasného amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý podľa jeho slov "nie je schopný zmeniť provojnovú politiku USA", takže od neho nemožno očakávať žiadne nové politické smerovanie. O Trumpovi maďarský premiér napísal, že "s istotou môžem povedať, že hneď po svojom volebnom víťazstve nebude čakať do svojej inaugurácie, ale bude okamžite pripravený sprostredkovať mier. Má na to podrobné a dobre podložené plány".

Maďarský ministerský predseda súčasne upozornil, že v prípade Trumpovho víťazstva sa v prípade podpory Ukrajiny výrazne zmení rozdelenie finančnej záťaže medzi USA a EÚ v neprospech EÚ. Orbán v liste predsedovi Európskej rady tiež podotkol, že je zrejmé, že intenzita vojenského konfliktu v blízkej budúcnosti radikálne stúpne, dodal podľa Bildu Viktor Orbán.