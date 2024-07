Šokujúce nariadenia v obľúbenej destinácii! Za TOTO vám hrozí pokuta 750 eur... To nie je všetko

(Zdroj: Getty Images)

MARBELLA - Každý to už možno spravil, no v Španielsku vám za to hrozí vysoká pokuta. S rekordným počtom návštevníkov, ktorí toto leto zasiahlo Španielsko, sa rozhodla pristúpiť jedna z najvyhľadávanejších turistických destinácii, Costa del Sol, k nepopulárnym krokom. Návštevníkom zakážu močiť na pláži - to aj v mori. Ak ich chytia, budú sa musieť buchnúť po vrecku. A týmto nariadením sa to nekončí.