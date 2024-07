Čínska pobrežná stráž zadržala rybársku loď: Taiwan žiada o jej prepustenie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TCHAJ-PEJ - Čínska pobrežná stráž v utorok zadržala taiwanskú rybársku loď a nasmerovala ju do čínskeho prístavu. Taiwan preto žiada Peking, aby plavidlo prepustil. Informuje o tom agentúra AP.

Loď Dajiman 88 zadržali dve čínske plavidlá neďaleko súostrovia Ťin-men, ktoré spravuje Taiwan. Podľa oficiálnej taiwanskej tlačovej agentúry bolo na palube lode šesť členov posádky vrátane kapitána. Krajina vyslala na pomoc dve plavidlá, no čínski námorníci ich zablokovali a povedali, aby do diania nezasahovali. "Pobrežná stráž vyzýva pevninu, aby sa zdržala politickej manipulácie a poškodzovania vzťahov. Zároveň žiada o prepustenie lode Dajiman a jej posádky, a to čo najskôr," uvádza sa vo vyhlásení.

Rybári z Taiwanu aj z Číny sa pravidelne plavia v blízkosti súostrovia Ťin-men. V oblasti sa však postupne zvyšuje napätie, keďže sa tam výrazne zvýšil počet čínskych plavidiel. Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia a tvrdí, že ostrov musí prejsť pod jeho správu. Čínska armáda pravidelne vysiela k ostrovu vojenské lietadlá a lode. V máji usporiadala neďaleko Taiwanu aj rozsiahle cvičenie s desiatkami lietadiel a lodí.