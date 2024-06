Nové prieskumné satelity Bundeswehru pre technické problémy nefungujú

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BERLÍN - Stále nevyriešené technické problémy už mesiace bránia uvedeniu nových prieskumných satelitov nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr) do plnej prevádzky. Nefunkčné sú dva z troch satelitov systému SARah, uviedol v piatok hovorca spolkového ministerstva obrany. Informuj o tom agentúra DPA.

Bundeswehr v januári informoval o uvedení systému do čiastočnej prevádzky s tým, že jeho prieskumné schopnosti sa v budúcnosti v porovnaní s predchádzajúcim systémom SAR-Lupe výrazne zlepšia – snímky budú detailnejšie a rýchlejšie dostupné.

Nový systém pozostáva z troch satelitov. Dva z nich podľa ministerstva obrany dodala firma OHB so sídlom v Brémach ako hlavný dodávateľ celého systému. Tie boli vynesené na obežnú dráhu Zeme v decembri 2023 a doteraz nie sú funkčné. "Všetky pokusy OHB o vyriešenie problémov boli zatiaľ neúspešné," uviedol hovorca rezortu obrany. Dodal, že satelity zostávajú majetkom spoločnosti OHB. Tretí satelit dodala firma Airbus Defence and Space ako subdodávateľ a používa sa od októbra 2023.

Radar so syntetickou apertúrou

SARah znamená 'Synthetic Aperture Radar', teda radar so syntetickou apertúrou. Je to typ radaru, v ktorom je používané sofistikované spracovanie radarových dát na vytvorenie veľmi úzkeho lúča. Spôsob zobrazovania umožňuje prieskum bez ohľadu na dennú dobu alebo počasie. Prenos dát, ktorý bol pri systéme SAR-Lupe často možný len s časovým oneskorením niekoľkých hodín, sa mal urýchliť prostredníctvom väčšej výpočtovej kapacity a zjednodušiť používaním ďalších pozemných staníc po celom svete. Pre neočakávané problémy musí Bundeswehr spolu so spoločnosťou OHB vypracovať náhradný plán, ak sa satelity nepodarí sfunkčniť. O ďalšom postupe sa rozhodne v štvrtom štvrťroku.