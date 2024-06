USA uvalili nové sankcie na Irán v súvislosti s jadrovou eskaláciou

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken (Zdroj: TASR/AP/Evelyn Hockstein)

Sankcie sa týkajú troch spoločností so sídlom v Spojených arabských emirátoch, ktoré USA obvinili z účasti na preprave iránskych ropných alebo petrochemických produktov. Sankcie sa vzťahujú aj na 11 plavidiel. "V priebehu uplynulého mesiaca oznámil Irán kroky na ďalšie rozšírenie jadrového programu spôsobom, ktorý nemá žiadny dôveryhodný mierový účel," uviedol Blinken. Šéf americkej diplomacie povedal, že Spojené štáty sú naďalej odhodlané nedovoliť Iránu získať jadrovú zbraň a na zabezpečenie tohto cieľa sú pripravené použiť všetky prvky štátnej moci.

Skupina G7 tento mesiac varovala Irán pred pokrokom v programe obohacovania uránu a uviedla, že je pripravená uplatniť nové opatrenia v prípade, že Teherán odovzdá balistické rakety Moskve. Irán odsúdil toto vyhlásenie a vyzval G7, aby sa dištancovala od "deštruktívnej politiky minulosti".

Irán ďalej rozširuje svoje jadrové kapacity

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) uviedla, že Irán ďalej rozširuje svoje jadrové kapacity. Podľa MAAE je Irán jediným štátom bez jadrových zbraní, ktorý obohacuje urán na vysokú úroveň 60 percent – tesne pred úrovňou potrebnou na výrobu zbraní –, pričom stále hromadí veľké zásoby uránu. Teherán výrazne posilnil svoj jadrový program a teraz má dostatok materiálu na výrobu niekoľkých atómových bômb, informovala MAAE. Irán tvrdí, že jeho ciele sú mierové, ale jeho predstavitelia nedávno uviedli, že by mohol zmeniť svoju "jadrovú doktrínu", ak by bol napadnutý alebo, v prípade, že by Izrael ohrozil jeho existenciu.