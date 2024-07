Nové informácie o brutálnej streľbe v Prahe: Česká polícia vyvracia viaceré správy... Dosiaľ nezverejnené DETAILY

(Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek, Databáza českej polície)

Ako informuje česká polícia na sociálnej sieti, Výbor pre zahraničné veci, obranu a bezpečnosť Senátu Parlamentu Českej republiky dostal správu Úradu vnútornej kontroly policajného prezídia ČR, ktorá vyhodnocovala streľbu na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity z 21. decembra 2023. Keďže sa v médiách objavilo množstvo nepresností, rozhodli sa témy, ktoré najčastejšie rezonujú verejným priestorom a ktoré sú súčasťou tejto správy, opätovne detailne vysvetliť.

Autentické zábery zo štvrtkového zásahu polície počas streľby v Prahe (Zdroj: Tip čitateľa)

Polícia to oznámila v piatok, kedy opäť vyjadrila úprimnú ľútosť nad týmto neodôvodniteľným, neodpustiteľným a nad to všetko nezmyselným skutkom, ktorý pripravil o život veľa nevinných ľudí a ďalším desiatkam spôsobil nepredstaviteľnú bolesť. "Nie je dňa, aby na to zasahujúci policajti nemysleli a vedzte, že naše sily sa teraz upínajú k tomu, aby sa čo najviac minimalizovala možnosť, že sa podobný hrozný čin bude v budúcnosti opakovať," uviedli.

Pripravenosť Polície ČR na útok proti mäkkým cieľom

Česká polícia vysvetľuje, že po útoku Andersa Breivika v Nórsku v roku 2011 bol zintenzívnený pravidelný výcvik policajtov na zásah proti aktívnemu útočníkovi. "Zmyslom cvičenia nebola iba taktická príprava, ale aj identifikovanie slabých miest vo vtedy nastavených postupoch a zavádzanie zmien na zvýšenie pripravenosti hliadok," uvádza s tým, že v spolupráci so zahraničnými kolegami zaviedli viaceré opatrenia.

Sú nimi zriadenie teraz už osvedčeného inštitútu „veliteľ polície“; plošné zriadenie prvosledových hliadok a zabezpečenie ich nadštandardnej výzbroje a výstroja, aspoň dvakrát ročne pravidelné cvičenia typu AMOK na všetkých územných odboroch, obvodných a mestských riaditeľstvách PČR; novelizácia školského vzdelávacieho programu; plošný výcvik veliteľov bezpečnostných opatrení; zriadenie pracovnej skupiny PODPORA; spustenie informačného systému Evidencia mäkkých cieľov a mnohé ďalšie. Polícia dodáva, že nad rámec týchto aktivít spustili systém pomoci obetiam trestnej činnosti, začali organizovať semináre "Postup pri mimoriadnych udalostiach v školách a školských zariadeniach" a pripravili sadu opatrení pre prevádzkovateľov mäkkých cieľov.

"Pripraviť sa na útok aktívneho strelca a predikovať ho plnohodnotne nemožno, môžeme však uistiť, že sme skutočne výcvikovo, materiálne aj technicky na rovnakej úrovni (v mnohých prípadoch dokonca vyššie) ako najvyspelejšie európske štáty," popisuje polícia.

V médiách sa písalo, že policajti vedeli, čo má strelec v pláne, a napriek tomu tomu neprispôsobili prijaté opatrenia

Prvotné informácie o náleze mŕtvej osoby v rodinnom dome v obci Hostouň podľa polície nehovorili o tom, či sa stal obeťou trestného činu. Pripomína, že zasahujúca hliadka musela urýchlene opustiť dom z dôvodu nálezu nástražného výbušného systému a musela počkať na príchod pyrotechnika. "Prvotné úradné záznamy boli bez výnimky spísané až „ex post“, t.j. po streľbe na Filozofickej fakulte UK a predovšetkým potom pod vplyvom všetkých informácií, ktoré v tom čase policajti už mali," uvádza políca s tým, že úradné záznamy tak boli logicky subjektívne ovplyvnené informáciami, ktorými policajt disponoval v čase ich písania.

Karlova univerzita Praha počas streľby dňa 21. decembra 2023 (Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek)

Tento prístup je podľa polície úplne štandardný a pre evidenciu rokovaní plne racionálny. "Nazývať osobu „samovrahom“ v úradnom zázname, ktorý píšem po masovej streľbe, by bol skutočne prejav mimoriadneho cynizmu zapisujúceho policajta, a preto na všetky úradné záznamy musí byť pozerané optikou času a vedomostí, kedy boli spisované, nie optikou popisovanej skutočnosti," pokračuje polícia.

Zasahujúci a vyšetrujúci policajti podľa nej nemali žiadnu informáciu o tom, že by strelec plánoval či sa aktívne pripravoval na akúkoľvek masovú streľbu a možno spojitosť jeho osoby so skutkami v Klánovickom lese a Hostouni prebehlo skutočne až niekoľko desiatok minút pred samotnou streľbou. "V prvej fáze policajti pátrali po potenciálnom samovrahovi a po zistení informácií o tom, že je držiteľ zbraní, boli hliadky upozornené na túto skutočnosť a čisto lingvisticky bol označený za nebezpečnú osobu, ktorá má samovražedné myšlienky. Od tej doby, čo sme dostali informácie o tom, že by mohol byť ozbrojený a tým pádom nebezpečný, sme bezpečnostné opatrenia nastavili na úplné maximum a počet nasadených policajtov a techniky bol úplne totožný, aký by bol v prípade pátrania po vrahovi," vysvetľujú.

Z pohľadu verejného záujmu vníma túto oblasť ako najproblematickejšiu. Česká polícia teda uisťuje, že do pátrania po strelcovi boli nasadení policajti a policajtky v takom počte, aký zodpovedal závažnosti situácie a optikou vtedy dostupných informácií nebol priestor na navýšenie síl a prostriedkov. "Nasadené bolo skrátka maximum, čo nasadiť išlo," hovorí polícia. Čas, keď v komunikácii medzi hliadkami začal byť strelec spájaný s násilným trestným, nemení podľa polície na ich nasadení nič.

"Plne si uvedomujeme, že pod ťarchou všetkých zverejnených informácií môže byť pre verejnosť mätúce orientovať sa v časovej osi, ale radi by sme všetkých požiadali a dôveru – riadiaci, vyšetrujúci aj zasahujúci kolegovia a kolegyne naozaj nepodcenili žiadnu z vtedy dostupných informácií a do pátrania nasadili maximálne možné kapacity," ubezpečuje polícia.

Kamerové záznamy a ich vyžiadanie hliadkou Polícia ČR

Polícia tiež približuje, že prvosledové hliadky neboli na mieste určené na to, aby vyťažovali kamerové systémy. Ich úlohou bolo zistiť prvotné informácie o hľadanej osobe a jeho možnom výskyte. "Vypátrať, zadržať, nie hľadať na zázname niekoho, u koho nevieme, o koľkej do budovy prišiel, čo mal na sebe a ako celkovo vyzeral. Nebol známy žiadny konkrétny markant, podľa ktorého by sme ho mohli dohľadať. Ex post sme dokonca zistili, že hľadaný muž bol na zázname len niekoľko sekúnd a nie je mu takmer vidieť do tváre," dodáva polícia.

Vyťažovanie kamerových záznamov by tak podľa polície neviedlo k jeho identifikácii a jeho vykonanie by neprinieslo v danom okamihu žiadnu novú informáciu, pričom kamerový systém v suteréne pri ostrahe neumožňuje náhľad na záznamy spätne. "Systém to umožňuje v iných priestoroch Filozofickej fakulty UK, avšak nejde o spätné zhliadnutie záznamu v tzv. zrýchlenom module, ale v reálnom čase. Z tohto pohľadu sa teda jedná o zastaraný systém, čo potvrdil aj kompetentný zamestnanec Filozofickej fakulty UK," pokračuje polícia.

V rámci komentára pre spravodajský server policajné zložky uviedli, že policajti žiadali prehranie kamerového záznamu a odpoveďou im bolo, že obsluha nemá možnosť posúvať ho v zrýchlenom móde, pretože to vie iba neprítomný kolega. "Táto žiadosť skutočne prebehla, avšak nevyslovila ju prvosledová hliadka, ale kriminalisti, ktorí šli dokumentovať pohyb strelca po objekte. Toto vyjadrenie bolo plne v súlade s informáciami, ktoré zazneli pred Výborom pre bezpečnosť Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky," uvádza. Pôvodný výrok o kamerovom zázname bol spravodajským serverom doplnený aj o citácie zástupcu univerzity: „Je to tak skoro na všetkých vrátniciach, že obsluha nemá administrátorské oprávnenia. Nie je ich prácou analyzovať záznam a ani do budúcna to neplánujeme,“ povedal bezpečnostný poradca Kalvach.

"Stručne povedané, prvosledová hliadka kamerový záznam nežiadala, pretože to nie je náplňou jej činnosti v takýchto prípadoch a požiadavka smerom k Univerzite Karlovej zaznela až od ďalších hliadok. Súčasnou optikou kamerové systémy na Filozofickej fakulte UK nedosahujú vysokú technickú úroveň a tieto slová potvrdila sama univerzita," zhrnula polícia.

Prečo nebol detekovaný rizikový nákup väčšieho množstva streliva?

Veľké množstvo je podľa polície relatívny a zavádzajúci pojem. Typickým príkladom takéhoto štandardu sú osoby, ktoré sa venujú športovej streľbe, a u ktorých nie je nič neobvyklé, aby vystrieľali 100 a mnohokrát aj viac nábojov v rámci jedného tréningu. Ďalšou bežnou praxou je, že zákazník zakúpi strelivo nielen pre seba, ale aj pre niekoho iného (pre inú osobu, oprávnenú dané strelivo nadobúdať, napríklad pre kolegu zo športového klubu alebo poľovníckeho spolku).

"V prípade strelca z Filozofickej fakulty UK bolo vo výpise z archívu modulu streliva zistené, že štandardné strelivo v kalibru 9 mm Luger (celosvetovo úplne najbežnejšie a najrozšírenejšie strelivo pre krátke ručné palné zbrane) si nakúpil v celkovom počte 4 200 kusov, avšak v niekoľkomesačnom horizonte, pričom maximálne množstvo nakúpeného streliva v rámci jedného nákupu bolo 1 000 kusov," vysvetľuje polcíia a podotýka, že česká legislatíva navyše požaduje iba registráciu zbraní, nie streliva. Ohlasovaciu povinnosť má tak iba predajca, nie koncový zákazník. Z pohľadu bežného užívateľa tak polícia na záver uvádza, že nákupy v objeme, v ktorom ich urobil strelec z Filozofickej fakulty UK, nie sú nijako výnimočné a nevybočujú z bežných užívateľských štandardov.

Nové detaily streľby na základe policajných spisov

V deň, kedy polícia zverejnila vyjadrenia na pálčivé otázky v prípade streľby, zverejnil server iRozhlas.cz niekoľko nových odpovedí na dosiaľ nezodpovedané otázky. Podľa servera ide o informácie z policajných spisov, z ktorých vyšlo najavo, že vrah o 14.04 h zapol svoj mobilný telefón, aby skontroloval, či v jeho rodnom dome v Hostouni na Kladensku vybuchlo nastražené výbušné zariadenie, ktoré malo časový spínač nastavený práve na 14.00 h.

Presne o 14.00 h podľa dokumentov Úradu vnútornej kontroly Policajného prezídia prebehol telefonický rozhovor medzi operačným dôstojníkom pražskej polície a vedúcim prvého oddelenia odboru všeobecnej kriminality, v ktorom riešili správu stredočeských policajtov, podľa ktorej bol vtedy podozrivý David K. držiteľom pištole G. O 14.04 h potom na otvorenom pražskom kanáli Luna zaznelo hlásenie: „Luna 1000, Luna 1000, pre všetky hliadky zvýšená opatrnosť v prípade toho ***, je to naozaj nebezpečný, veľmi nebezpečný páchateľ, podozrivý a je veľká obava, že môže použiť kedykoľvek a kdekoľvek zbraň.”

Policajti sa po tom, čo zistili, že nástrašný výbušných systém nie je akcieschopný, rozhodli skúsiť prezvoniť strelcov telefón. K prezvoneniu došlo o 14.15 h, kedy policajti zistili, že mobil Davida K. je zapnutý. O 14.22 h potom integrované operačné stredisko stredočeských policajtov požiadalo o lokalizáciu strelcovho telefónu, pričom o to žiadali už dvarkát predtým, ale neúspešne.

„Výsledok lokalizácie bol vložený národným operačným centrom v čase 14.38 h. Výsledok vyšiel v okolí ulice Parížska, okrem iného v blízkosti objektov synagóg a Židovského múzea,“ uvádza Úrad vnútornej kontroly podľa serveru, kam potom poslali väčšinu policajných síl. Mobil útočníka sa totiž prihlásil k vysielaču na streche InterContinentalu, to ale mohlo byť podľa serveru spôsobené množstvom faktorov, ako napríklad tým, že na tento vysielač mal vrah priamy výhľad a signálu nebránilo toľko prekážok.