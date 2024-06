Volebná účasť v EÚ dosiahla 51 percent, Slovensko nebolo posledné

(Zdroj: TASR/Roman Hanc)

BRUSEL - Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu dosiahla v Európskej únii v priemere 51,01 percenta. Ide o najvyššiu volebnú účasť v celej EÚ od roku 2004, keď sa prvýkrát hlasovalo aj v SR. Aj keď na Slovensku prišlo tentoraz k volebným urnám najviac voličov, napriek tomu sa opäť zaradilo medzi krajiny s najnižšou volebnou účasťou. Vyplýva to z predbežných výsledkov, ktoré zverejnil v utorok Európsky parlament.

Účasť v tohtoročných eurovoľbách bola o málo vyššia ako v prechádzajúcich voľbách do EP v roku 2019, keď dosiahla 50,66 percenta. Najnižšiu volebnú účasť vo voľbách do EP zaznamenalo tento rok Chorvátsko, kde prišlo voliť len 21,34 percenta oprávnených voličov. Menej ako 30 percent voličov prišlo voliť aj v Litve, kde svoje volebné právo využilo 28,35 percenta občanov.

Volebná účasť na Slovensku dosiahla 34,38 percenta. V rámci krajiny ide o doposiaľ najvyššiu účasť vo voľbách do EP, no Slovensko sa napriek tomu opäť zaradilo medzi štáty, kde prišlo voliť percentuálne najmenej oprávnených voličov. Nižšiu volebnú účasť ako na Slovensku zaznamenali okrem Chorvátska a Litvy ešte v Bulharsku (33,79 percenta) a Lotyšsku (33,82 percenta).

Najvyššiu volebnú účasť malo Belgicko

Naopak, najvyššiu volebnú účasť malo Belgicko, kam prišlo voliť 89,82 percenta voličov. Tam je však volebná účasť povinná. Viac než 80 percent voličov prišlo k urnám aj v Luxembursku, kde volebná účasť dosiahla 82,29 percenta. Vysokú volebnú účasť okrem toho zaznamenali aj na Malte (73 percent) a v Nemecku (64,78 percenta).

Voľby do EP sa v členských krajinách EÚ konali od štvrtka 6. júna do nedele 9. júna. Do europarlamentu si občania Únie zvolili na obdobie piatich rokov 720 poslancov. Ich počet sa oproti predošlému funkčnému obdobiu zvýši o 15.Podľa čiastkových výsledkov volieb z jednotlivých krajín EÚ v eurovoľbách zvíťazila Európska ľudová strana (EPP), nasledovaná socialistami a demokratmi (S&D) a liberálmi z Obnovme Európu (RE).