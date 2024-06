Ľavicové strany vo Francúzsku sa dohodli na spolupráci pred predčasnými voľbami

Emmanuel Macron (Zdroj: SITA/Guillaume Horcajuelo / Pool photo via AP)

PARÍŽ - Francúzske opozičné ľavicové strany sa v pondelok dohodli na spolupráci a do predčasných parlamentných volieb koncom júna nominujú spoločných kandidátov. Cieľom je čo najlepšie súperiť s vládnou stranou prezidenta Emanuela Macrona a krajine pravicovým Národným združením (RN) Marine Le Penovej, píše agentúra Reuters.

Francúzski Socialisti, zelení, komunisti a radikálnejšia strana Nepoddajné Francúzsko (LFI) v spoločnom vyhlásení oznámili vytvorenie spoločnej platformy, ktorá by "priniesla alternatívu k prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a bojovala by proti rasistickým projektom krajnej pravice".

Tieto strany preto plánujú podporiť spoločného kandidáta v každom volebnom obvode už počas prvého kola volieb 30. júna. Ľavicový blok spolupracoval aj počas predchádzajúcich parlamentných volieb v roku 2022.

Voľby do Európskeho parlamentu vo Francúzsku vyhralo so ziskom 31,4 percenta RN, ktorého členkou je Le Penová a v rokoch 2011-2021 bola aj jeho predsedníčkou. Druhá skončila so ziskom 14,6 percenta hlasov koalícia Besoin d'Europe (Potrebujeme Európu), ktorej súčasťou bola aj strana Obroda (RE) prezidenta Macrona.

Francúzsky prezident v nedeľu v reakcii na neúspech vo voľbách do EP oznámil rozpustenie Národného zhromaždenia a vypísal predčasné parlamentné voľby na 30. júna a 7. júla. V nedeľňajšom prejave Macron povedal, že predbežné výsledky v eurovoľbách sú pre jeho vládu katastrofou, ktorú nemôže ignorovať.