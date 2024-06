Českí a slovenskí rektori sa zhodli na význame bezpečnosti na školách

Univerzita Komenského v Bratislave (Zdroj: Wikimedia Commons / Rudko)

Otázka bezpečnosti je aktuálna aj vzhľadom na vlaňajšiu tragickú udalosť, ktorá sa stala na pražskej Karlovej univerzite. "Diskutovali sme o dôležitosti zvýšenia úrovne bezpečnosti na slovenských vysokých školách," povedal médiám prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský. Priblížil, že sa tak môže diať formou bezpečnostných auditov a ich vyhodnotenia či prostredníctvom dôrazu na bezpečnostné školenia.

archívne video

Autentické zábery zo štvrtkového zásahu polície počas streľby v Prahe (Zdroj: Tip čitateľa)

"Nazvala by som to vzájomnou výmenou informácií, pretože pri bezpečnosti sa nedá povedať, že by jeden recept fungoval na všetky typy škôl," doplnila predsedníčka Českej konferencie rektorov a rektorka Karlovej univerzity v Prahe Milena Králičková. Na zvýšenie bezpečnosti na školách je okrem iného potrebné aj zvýšiť rozpočty jednotlivých škôl. "Hneď po tragických udalostiach v Prahe sme vyčlenili jeden milión eur pre verejné vysoké školy a rádovo desiatky tisíc eur pre súkromné vysoké školy," potvrdil štátny tajomník ministerstva školstva Róbert Zsembera.

Vyzvali na účasť v eurovoľbách

Rektori odmietli aj akékoľvek formy násilia a teroru a vyzvali na rešpektovanie demokratických hodnôt a princípov. Okrem bezpečnosti rektori hovorili aj o aktuálnych témach z vysokoškolského prostredia a najmä o zabezpečovaní kvality vzdelávania na vysokých školách a univerzitách v oboch krajinách. Vyzvali na účasť v eurovoľbách.