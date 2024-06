Pornoherečka chce Trumpa vidieť v base! Prelomila tak doterajšie mlčanie

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Mark Peterson)

LONDÝN - Exprezident Donald Trump by mal byť odsúdený do väzenia, čo bol na súde uznaný ako vinný v prípade podplácania a podvodu. Povedala to pornoherečka Stormy Daniels (vlastným menom Stephanie Cliffordová) v rozhovore pre sobotný britský bulvárny denník The Mirror. Tým zároveň prelomila doterajšie mlčanie mimo súdnej siene v tomto prípade. Informuje agentúra AFP.