Krehký, zmätený a nekompetentný: Americkí vysokí úradníci prehovorili o Bidenovom stave

Prezident USA Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky)

Toto sú správy, ktoré by nepochybne mohli pochádzať aj od Donalda Trumpa. Joe Biden je podľa nedávneho článku v britskom „Express“ fyzicky slabý, ťažko mu rozumieť a je čoraz viac neschopnejší vykonávať svoju prácu. Čím viac sa blížia voľby v USA, tým podivnejšie sú správy o prezidentských kandidátoch. Po tom, čo sa Donald Trump nedávno dostal na titulky s údajne šialeným vystúpením v New Yorku, je teraz opäť na rade Biden.

archívne video

Zuzana Čaputová sa vo Varšave stretla s prezidentom Spojených štátov Joeom Bidenom (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

Biden podľa správy krehkejší ako kedykoľvek predtým

V tlači sa už mesiace špekuluje o zdravotnom stave amerického prezidenta. A klebety o Bidenovom údajne zlom stave pokračujú. Pokles kognitívnych funkcií Joea Bidena znepokojuje desiatky vysokých úradníkov v jeho administratíve, uvádza sa v novej správe.

Šokujúci list, ktorý sa teraz dostal na verejnosť, cituje viac ako 45 republikánskych a demokratických zákonodarcov a zamestnancov, aby vyjadrili svoj názor na Bidenovu duševnú zdatnosť. Vyhlásenia rôznych zasvätených vykresľujú pochmúrny obraz prezidenta, ktorý sa zdá, že má problémy s pochopením základných detailov a vykazuje známky fyzického úpadku.

Už to nie je tá istá osoba

Zdroj povedal o stretnutí s Bidenom: "Nemohli ste tam byť bez toho, aby ste sa cítili nepríjemne." Hovorilo sa, že prezidentovi trvalo 10 minút, kým pozdravil asi 20 ľudí pred stretnutím o financovaní Ukrajiny. Pri inom incidente si Biden pomýlil mená dvoch tajomníkov hispánskeho kabinetu. Wall Street Journal tiež rozobral verejnú hádku, v ktorej sa zdalo, že Biden nerozumie svojej vlastnej politike, keď hovoril s republikánskym hovorcom Mikeom Johnsonom.

Bývalý republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy o Bidenovi povedal: "Stretol som sa s ním, keď bol viceprezidentom. Išiel som k nemu domov. Nie je to tá istá osoba." Tvrdí tiež, že Biden prenechal väčšinu rozhovoru svojim kolegom.

Senátor James E. Risch, republikán z Idaha, ktorý sa tiež zúčastnil na stretnutí o Ukrajine, dodal: "To, čo vidíte v televízii, to dostanete. Títo ľudia neustále hovoria o tom, aký on je zväzok energie za zatvorenými dverami - majú by ho dostať spoza zatvorených dverí, lebo som to tak nevidel.“

Neustále prešľapy

Bidenovo prezidentovanie bolo v poslednom čase opakovane zatienené trápnymi pádmi, prešľapmi a nedorozumeniami. Sám Biden správy o svojom údajnom úpadku rázne odmietol. Hovorca Bieleho domu Andrew Bates pre Wall Street Journal povedal: „Republikáni v Kongrese, zahraniční vodcovia a nestranní experti na národnú bezpečnosť svojimi slovami jasne vyjadrili, že prezident Biden je šikovný a efektívny vodca s dlhým zoznamom legislatívnych iniciatív. V roku 2024 republikáni v Snemovni reprezentantov uvádzajú nepravdivé tvrdenia ako politickú taktiku, ktorá je v príkrom rozpore s predchádzajúcimi vyhláseniami, ktoré urobili oni sami a ich kolegovia."