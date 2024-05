Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Sputnik/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev)

Ruský prezident Vladimir Putin pohrozil vážnymi následkami, ak dá Západ Ukrajine zelenú, aby použila svoje zbrane proti cieľom v Rusku. "Táto neustála eskalácia môže viesť k vážnym následkom," povedal Putin novinárom počas návštevy Uzbekistanu. Predovšetkým malé štáty Európy „by si mali uvedomiť, s čím sa zahrávajú,“ pohrozil.

Zodpovední by si mali uvedomiť, že mnohé krajiny v Európe mali len malé, husto osídlené oblasti. "Tento faktor, ktorý by mali mať na pamäti predtým, ako budú hovoriť o útoku na ruské územie, je vážna vec." Aj keby Kyjev vykonal útoky, zodpovednosť by niesli západní dodávatelia zbraní, povedal Putin. "Chcú globálny konflikt."

Stoltenberg kritizuje zákaz

Ukrajina tlačí na to, aby mohla použiť západné zbrane proti cieľom v Rusku. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na druhej strane vyhlásil, že „Ukrajinci majú zviazané ruky“ kvôli červeným čiaram niektorých krajín NATO.

Putin tiež uviedol, že na Ukrajine už boli západní vojenskí inštruktori, ktorí sa vydávali za žoldnierov. Na Ukrajine sú „žoldnieri, ktorí sú v skutočnosti špecialisti,“ povedal Putin. Nie je to nič nové. Prípadné oficiálne nasadenie trénerov západnej armády, napríklad z Francúzska, by však bolo "ďalším krokom ku globálnemu konfliktu", povedal Putin.

Ruský prezident pokračoval, že títo špecialisti budú „porazení“ ruskou armádou. "Urobíme, čo budeme považovať za potrebné, bez ohľadu na to, kto je na území Ukrajiny," povedal šéf Kremľa. "Mali by to vedieť."