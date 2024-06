Lotyšský prezident bije na poplach: Rusko plánuje inváziu v štýle Hitlera

Lotyšský prezident Edgars Rinkevičs (Zdroj: SITA/AP Photo/Rafiq Maqbool)

Rusko od 24. februára 2022 vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine. Odvtedy sa ruské jednotky pokúšajú ovládnuť Ukrajinu delostreleckou paľbou, leteckými útokmi a pozemnými jednotkami. Cieľ, ktorý chcel Putin pôvodne dosiahnuť už za pár dní. Ale veci sa vyvinuli inak. Vojna na Ukrajine zúri už viac ako dva roky. A zdá sa, že Ukrajina nie je jediným Putinovým cieľom. Lotyšský prezident Edgars Rinkevičs varuje, že Vladimir Putin by mohol zaútočiť na svoje ďalšie ciele „na spôsob Hitlera“. Britský denník Daily Star aktuálne informuje o znepokojujúcom varovaní.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 834

Vladimira Putina obviňujú z toho, že chce obnoviť sovietske impérium vo svojej krajine, aj keby to malo znamenať infiltráciu do iných krajín, ako je Moldavsko, Arménsko, Gruzínsko a dokonca aj Kazachstan. "Ak Rusko uverí, že vyhralo na Ukrajine, bude v pokušení ísť ďalej. Ak bude (Rusko) cítiť, že je porazené, bude tu túžba po pomste," varoval Edgars Rinkevičs.

Lotyšský líder vo svojom prejave v sídle Royal United Services Institute (RUSI) uviedol, že Putinove plány na inváziu môžu ohroziť Európu „na roky, ak nie desaťročia“. Poukázal na eskaláciu Moskvy, ktorá chce odstrániť hraničné označenia v pobaltskom regióne, a povedal, že jeho krajina musí byť "pripravená na všetky možné scenáre".

Rinkevičs žiada väčšiu podporu pre Ukrajinu

Hoci Rinkevičs vylúčil hroziacu inváziu kvôli ochrane NATO, politik obvinil západných lídrov z nejasných sľubov o podpore Ukrajiny. "NATO zlyháva vo svojej podpore," citoval britský online portál štátnika, ktorý namiesto toho vyzval na jasné záruky na podporu Ukrajiny pri jej obrane proti Rusku. Lotyšsko je jedným z najväčších podporovateľov Ukrajiny od ruskej invázie a za posledné dva roky poskytlo krajine približne 650 miliónov eur.

Šéf Kremľa Putin opakuje jadrové hrozby voči NATO

Putin medzitým zopakoval svoje jadrové hrozby po tom, čo Biden dal Ukrajine zelenú, aby "opätovala ruským silám" v Charkovskej oblasti zbraňami dodanými z USA. „Ak niekto ohrozí našu suverenitu a územnú celistvosť, považujeme za možné, že využijeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii,“ pohrozil šéf Kremľa novinárom na trojhodinovej tlačovej konferencii.