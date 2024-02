Drzosť a výsmech od šéfky eurokomisie? Von der Leyenová sa rozváža súkromným lietadlom! Ale my máme šetriť

Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová letela minulý rok súkromným lietadlom 23-krát. To ju stavia ďaleko pred 27 eurokomisárov.

Komisia ako celok využila v roku 2023 lietadlo len na 29 takýchto letov, uvádza sa v dokumente, ktorý si vyžiadal politik EÚ a ľavicový líder Martin Schirdewan a bol k dispozícii tlačovej agentúre DPA. Podľa kódexu správania pre členov eurokomisie by sa súkromné ​​lietadlá mali používať len vo výnimočných prípadoch. Vo štvrtok o tom informoval Spiegel.

"Je to hanba"

Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell počas tohto obdobia cestoval súkromným lietadlom iba dvakrát, ako ukazujú noviny. Podľa zoznamu cestovala von der Leyenová v roku 2023 trikrát súkromným lietadlom medzi Bruselom a Štrasburgom, dvoma sídlami Európskeho parlamentu.

Existujú vlakové spojenia, ktoré cestu prekonajú do piatich hodín. V kódexe správania komisárov sa uvádza: „Všetky možnosti vrátane alternatívneho plánovania by sa mali dôkladne zvážiť, aby sa aerotaxi zvažovalo len ako posledná možnosť.“

„Je hanbou, že predsedníčka Komisie sa v súvislosti s klimatickou krízou stále spolieha na súkromné ​​lietadlá,“ povedal Schirdewan pre noviny. Komisári a ich zamestnanci by nemali mať dovolené lietať do destinácií, kam sa dá cestovať vlakom do šiestich hodín. "Žiadať ľudí s nízkymi príjmami, aby sme ušetrili energiu, ale lietať z bodu A do bodu B súkromným lietadlom je drzosť."