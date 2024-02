AKTUÁLNE Raketový útok v Luhansku: Putinovho ministra roztrhal výbuch v kaviarni!

Poteleščenko bol zabitý pri ukrajinskom útoku. (Zdroj: mk.ru, ministerstvo pre mimoriadne situácie)

Vladimir Putin (71) sa musí vyrovnať s ďalšou stratou vo vlastných radoch. Pri ukrajinskom útoku na pekáreň v Ruskom okupovanom meste Lysyčansk v ukrajinskej Luhanskej oblasti zahynul vysoký ruský predstaviteľ. Správu o jeho smrti v pondelok potvrdili ruské tlačové agentúry. Poteleščenko mal práve v tom čase oslavovať svoje narodeniny v kaviarni susediacej s pekárňou.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 711 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Podľa informácií je mŕtvym Putinovým ministrom Alexej Poteleščenko. Ako informuje okrem iného online portál „newsweek.com“, bol Poteleščenko menovaný Kremľom ministrom pre mimoriadne situácie v samozvanej Luhanskej ľudovej republike v ukrajinskom regióne Donbas. Zdroje uviedli pre ruské štátne tlačové agentúry RIA Novosti a Tass, že k smrteľnému útoku došlo v sobotu (3. februára).

Poteleščenkovu smrť neskôr potvrdil Leonid Pasečnik, vodca samozvanej Luhanskej ľudovej republiky. "Bol to odvážny muž so železným charakterom a obrovskou statočnosťou. Bránil Luhanskú ľudovú republiku v radoch ľudových milícií a potom pracoval na ministerstve pre mimoriadne situácie LĽR," napísal Pasečnik v pondelok na svojom telegrame. „Určite sa pomstíme nepriateľovi za jeho smrť a za smrť všetkých, ktorí sa stali obeťou neľudského ostreľovania Lysyčanska,“ pohrozil Ukrajine protiútokom Pasečnik.

Ruská televízna stanica RTVI medzitým uviedla, že útok pravdepodobne vykonala Ukrajina pomocou amerického mobilného raketového systému (HIMARS). Podľa ruského ministerstva pre mimoriadne situácie zahynulo pri ukrajinskom ostreľovaní pekárne najmenej 28 ľudí. Samotná Ukrajina sa k útoku zatiaľ nevyjadrila.